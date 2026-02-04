Habertürk
        Erzurum'da "Haydi Çocuklar Camiye" yarışması yapıldı

        Erzurum'da "Haydi Çocuklar Camiye" yarışması yapıldı

        Erzurum'da düzenlenen ödüllü "Haydi Çocuklar Camiye" yarışması tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 17:17 Güncelleme: 04.02.2026 - 17:21
        Erzurum'da "Haydi Çocuklar Camiye" yarışması yapıldı
        Erzurum'da düzenlenen ödüllü "Haydi Çocuklar Camiye" yarışması tamamlandı.


        Bakırcı Camii İmam Hatibi Ömer Turhan'ın öncülüğünde düzenlenen yarışmanın ödül töreni programında, hafız Abdurrahman Polat Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.


        Çocukları camiyle buluşturmayı amaçlayan yarışmada dereceye giren öğrencilere, misafir din görevlileri tarafından ödülleri takdim edildi.

        Yarışmada birinci olan öğrenciye tablet, ikinciye bisiklet, üçüncüye scooter verilirken, diğer katılımcı çocuklara ise alışveriş çekleri, para ödülleri ve çeşitli hediyeler sunuldu.

        Programa, İl Müftü Vekili Sebahattin Erdoğan, İl Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, Elazığ İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert, Şube Müdürü Faruk Karaca, Lala Paşa Camii İmam Hatibi Ali Turhan, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

