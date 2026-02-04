Erzurum'da suç oranları düştü, aydınlatma oranı ülke ortalamasını aştı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte suç oranlarının son 3 yılda azaldığını ve kişiler ile mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının ülke ortalamasının üzerinde olduğunu bildirdi.



Vali Çiftçi, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda kentte yaklaşık 2 buçuk yıldır görevli olduğunu söyledi.



Kentin 2023-2025 asayiş olaylarını karşılaştıran, bu olaylarının en önemli alt başlığını ise kişilere karşı işlenen suçların oluşturduğunu belirten Çiftçi, "2023'e kıyasla 2025'te kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 11,6 azalma görüyoruz. 2023'te 7 bin 695 olay sayısı, 2024'te 7 bin 377'ye, 2025'te ise 6 bin 800'e gerilemiştir. 2023'te yüzde 97,6 olan aydınlatma oranı 2024'te yüzde 99,5, 2025'te ise yüzde 99,8'e yükseldi." dedi.



- "Türkiye ortalamasının üzerine çıktı"



Çiftçi, mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2023'e göre 2025'te yüzde 40,1 oranında azalma olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:



"2023'te mal varlığına karşı 2 bin 166 suç işlenmişken 2024'te 1480, 2025'te ise 1298 suç işlendi. 2023'te yüzde 84,3 olan aydınlatma oranı 2024'te yüzde 96,3'e, 2025'te ise yüzde 98,5'e yükseldi. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayıları düşmüş, aydınlatma oranlarımız Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. İlimiz açısından son derece sevindirici bir gelişmedir. 2023'te 370, 2024'te 624 ve 2025'te ise 577 silah ele geçirildi. 2023'te 4 bin 427, 2024'te 4 bin 403 ve 2025'te de 4 bin 748 aranan yakalandı. İlimizde yaşayan yabancılar var, bunların yıllara göre suça karışma oranı azaldı. 2023'e göre 2025'te yüzde 21,9 azaldı. Bu 3 yılda tedbir kararı varken hayatını kaybeden kadın olmadığını belirtmek isterim."



Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik emniyet ve jandarmanın 2023'te 383, 2024'te 400 ve 2025'te ise 304 operasyon düzenlediğini anlatan Çiftçi, bu operasyonlarda 2023'te yakalanan 521 şüpheliden 54'ünün 2024'te 520 şüpheliden 55'inin ve 2025'te ise 517 şüpheliden 48'inin tutuklandığını bildirdi.



Çiftçi, 2023'te 1038, 2024'te 1036 ve 2025'te de 1030 narkotik olayın meydana geldiğini ve 2023'te gözaltına alınan 1611 kişiden 205'inin, 2024'te 1525 şüpheliden 156'sının ve 2025'te 1527 şüpheliden 165'inin tutuklandığı bilgisini paylaştı.



- "Dadaşlardan trafik kurallarına uymalarını istirham ediyorum"



Kentte trafik denetimlerinin artmasına rağmen kazaların da arttığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:



"Diğer alanlarda sağladığımız başarıyı, düşüş oranını maalesef trafik olaylarında gerçekleştiremedik. Trafik denetimlerimiz her yıl katlamalı olarak artıyor. 2023'te 700 binlerde olan denetimlerimiz, 2025'te 1 milyonun üzerine çıktı. Denetim sayılarımızda sorun yok ama ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları buna paralel olarak artıyor. 2023'te 1384, 2024'te 1616, 2025'te de 1670 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olmuş. 2023'e göre 2025 denetimleri yüzde 53,5 artmış ama özellikle yaralanmalı kazaları da sayı her yıl artıyor. Dadaşlardan trafik kurallarına uymalarını istirham ediyorum. Lütfen kurallara uyalım hem kendi hem de başka insanların can güvenliğini tehlikeye ve riske atmayalım. Narkotik suçlarla mücadele de toplumdan nasıl yardım bekliyorsak trafik kazalarının azaltılması konusunda saygıdeğer dadaşlardan yardım bekliyoruz."



Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu da hazır bulundu.

