Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da suç oranları düştü, aydınlatma oranı ülke ortalamasını aştı

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte suç oranlarının son 3 yılda azaldığını ve kişiler ile mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının ülke ortalamasının üzerinde olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 15:18 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da suç oranları düştü, aydınlatma oranı ülke ortalamasını aştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte suç oranlarının son 3 yılda azaldığını ve kişiler ile mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının ülke ortalamasının üzerinde olduğunu bildirdi.

        Vali Çiftçi, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda kentte yaklaşık 2 buçuk yıldır görevli olduğunu söyledi.

        Kentin 2023-2025 asayiş olaylarını karşılaştıran, bu olaylarının en önemli alt başlığını ise kişilere karşı işlenen suçların oluşturduğunu belirten Çiftçi, "2023'e kıyasla 2025'te kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 11,6 azalma görüyoruz. 2023'te 7 bin 695 olay sayısı, 2024'te 7 bin 377'ye, 2025'te ise 6 bin 800'e gerilemiştir. 2023'te yüzde 97,6 olan aydınlatma oranı 2024'te yüzde 99,5, 2025'te ise yüzde 99,8'e yükseldi." dedi.

        - "Türkiye ortalamasının üzerine çıktı"

        Çiftçi, mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2023'e göre 2025'te yüzde 40,1 oranında azalma olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

        "2023'te mal varlığına karşı 2 bin 166 suç işlenmişken 2024'te 1480, 2025'te ise 1298 suç işlendi. 2023'te yüzde 84,3 olan aydınlatma oranı 2024'te yüzde 96,3'e, 2025'te ise yüzde 98,5'e yükseldi. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayıları düşmüş, aydınlatma oranlarımız Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. İlimiz açısından son derece sevindirici bir gelişmedir. 2023'te 370, 2024'te 624 ve 2025'te ise 577 silah ele geçirildi. 2023'te 4 bin 427, 2024'te 4 bin 403 ve 2025'te de 4 bin 748 aranan yakalandı. İlimizde yaşayan yabancılar var, bunların yıllara göre suça karışma oranı azaldı. 2023'e göre 2025'te yüzde 21,9 azaldı. Bu 3 yılda tedbir kararı varken hayatını kaybeden kadın olmadığını belirtmek isterim."

        Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik emniyet ve jandarmanın 2023'te 383, 2024'te 400 ve 2025'te ise 304 operasyon düzenlediğini anlatan Çiftçi, bu operasyonlarda 2023'te yakalanan 521 şüpheliden 54'ünün 2024'te 520 şüpheliden 55'inin ve 2025'te ise 517 şüpheliden 48'inin tutuklandığını bildirdi.

        Çiftçi, 2023'te 1038, 2024'te 1036 ve 2025'te de 1030 narkotik olayın meydana geldiğini ve 2023'te gözaltına alınan 1611 kişiden 205'inin, 2024'te 1525 şüpheliden 156'sının ve 2025'te 1527 şüpheliden 165'inin tutuklandığı bilgisini paylaştı.

        - "Dadaşlardan trafik kurallarına uymalarını istirham ediyorum"

        Kentte trafik denetimlerinin artmasına rağmen kazaların da arttığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Diğer alanlarda sağladığımız başarıyı, düşüş oranını maalesef trafik olaylarında gerçekleştiremedik. Trafik denetimlerimiz her yıl katlamalı olarak artıyor. 2023'te 700 binlerde olan denetimlerimiz, 2025'te 1 milyonun üzerine çıktı. Denetim sayılarımızda sorun yok ama ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları buna paralel olarak artıyor. 2023'te 1384, 2024'te 1616, 2025'te de 1670 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olmuş. 2023'e göre 2025 denetimleri yüzde 53,5 artmış ama özellikle yaralanmalı kazaları da sayı her yıl artıyor. Dadaşlardan trafik kurallarına uymalarını istirham ediyorum. Lütfen kurallara uyalım hem kendi hem de başka insanların can güvenliğini tehlikeye ve riske atmayalım. Narkotik suçlarla mücadele de toplumdan nasıl yardım bekliyorsak trafik kazalarının azaltılması konusunda saygıdeğer dadaşlardan yardım bekliyoruz."

        Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        İki kardeşi ayıran kaza... Büyük acı!
        İki kardeşi ayıran kaza... Büyük acı!
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da camide anlamlı program
        Erzurum'da camide anlamlı program
        Öğrenciler kardan Türk bayrağı yaptı
        Öğrenciler kardan Türk bayrağı yaptı
        Kotanlı; "Mutfaktaki yangın resmileşti emekli perişan memur çaresiz"
        Kotanlı; "Mutfaktaki yangın resmileşti emekli perişan memur çaresiz"
        Erzurum'da kamyonetin üzerine çatıdan buz kütlesi düşmesi kamerada
        Erzurum'da kamyonetin üzerine çatıdan buz kütlesi düşmesi kamerada
        İlk kez olimpiyatlara giden Muhammed Ali'nin hedefi kayakla atlamada Türkiy...
        İlk kez olimpiyatlara giden Muhammed Ali'nin hedefi kayakla atlamada Türkiy...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 211 santimetreyle Palandöken'de...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 211 santimetreyle Palandöken'de...