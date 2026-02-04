İlk kez olimpiyatlara giden Muhammed Ali'nin hedefi kayakla atlamada Türkiye'yi gururlandırmak

YUNUS HOCAOĞLU - Kayakla atlama branşında olimpiyatlara ilk kez katılacak olan Muhammed Ali Bedir, dünyanın en iyi 50 sporcusunun mücadele edeceği organizasyonda takım arkadaşı Fatih Arda İpcioğlu ile ilk 10’a girerek Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.



Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından yayımlanan olimpik sıralama listesine Fatih Arda İpcioğlu ile giren 25 yaşındaki milli sporcu, 2022 yılında Çin'deki kış olimpiyatlarına hastalanması nedeniyle gidemedi.



Bunun üzüntüsüyle bir süre tedavi gören Muhammed Ali, toparlanıp aradan geçen 4 yılda tekrar antrenmanlara başlayarak katıldığı Dünya Kupası yarışlarında takım arkadaşı Fatih Arda İpcioğlu ile İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde gerçekleştirilecek 25. Kış Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başardı.









- Olimpiyatlarda Türkiye'yi Fatih Arda İpcioğlu'yla temsil edecek



Organizasyonda "kayakla atlama" branşında Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan milliler, aynı zamanda bu branşta ilk kez kış olimpiyatlarında iki sporcu ile yarışacak olmanın heyecanını yaşıyor.



Kariyerinde ilk kez katılacağı yarışların yanı sıra takım arkadaşı Fatih Arda İpcioğlu ile "Süper Takım" yarışında da boy gösterecek olan Muhammed Ali, bu yarışta dünyanın en iyi 50 sporcusu arasında ilk 10'a girmeyi ümit ediyor.



Milli sporcu Muhammed Ali Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır olimpiyatlara odaklanarak çalıştığını söyledi.



Bir önceki olimpiyata hastalığı nedeniyle katılamadığını belirten milli sporcu, "Kendi adıma söylemek gerekirse galiba yine olmayacak, başaramayacağım dedim çünkü 2022'de FMF (Akdeniz ateşi) hastası olduğumu öğrendim ve o yüzden 6 ay hiç atlayış yapamadım. Tedavi süreçleri devam ettiği için baya motivasyon kaybı ve aynı zamanda yarışlara da gidemediğim için kotadan düşme oldu. Bu yüzden maalesef puan alamadım." dedi.



Muhammed Ali Bedir, bu süreci hastalıkla birlikte yaşadığı için çok üzüldüğünü ifade ederek, "Daha sonra 2026 kış olimpiyatlarında sistemin değiştiğini, bu sefer dünyanın ilk 65 sporcusunun değil ilk 50 sporcusunun yarışacağı, takım yarışından çıkıp Süper Takım yarışının olacağını yani iki kişilik yarışın eklendiği söylendi. Bu tabii ki beni bir yandan motive etti bir yandan da 65'in 50'ye çekilmesi işleri biraz daha zorlaştırdı. Ama pes etmedik 4 yıl boyunca sürekli çalıştık. Yeri geldi birçok kez düştük kalktık ama sonuç olarak ülkemize ve şehrimize olan bağlılığımız, kulübümüzün bize desteği sayesinde bir şekilde kotamızı aldık. Bireysel kota aldığımız için çok gururluyuz. Ülkemizi en prestijli yarışta temsil edeceğiz. Umarım en güzel dereceyi elde edip şehrimizi ve ülkemizi gururlandırırız." diye konuştu.









- "Dünyanın en iyi 50 sporcusu arasındayız"



Olimpiyatlarda en iyi sporculara karşı mücadele etmenin zorluğundan bahseden Muhammed Ali Bedir, şöyle devam etti:



"Ülkemiz politik ve coğrafi olarak büyük ama kayakla atlama konusunda küçük bir ülkeyiz çünkü çok tazeyiz. 15 yıllık bir hikayemiz var. Yarıştığımız sporcuların geçmişleri 100-150 yıllık yani büyük ülkeler. A'dan Z'ye tüm ekipmanları iyi bilen her şeyi yerli yerinde. Bizim de öyle ama bizim sorunumuz kendi rampamız yok bu olmadığı için antrenman yapamıyoruz. Hangi kayak bana göre, hangi tulum benim için iyi bunu bilmiyoruz sadece gidiyoruz 5-10 gün antrenman yapıyoruz sonra Dünya Kupası yarışlarına katılıyoruz. Bu yarışlar kayakla atlamanın en üst yarışı sonrasında da olimpiyatlar geliyor. Antrenman olanağı kısıtlı olsa da bir şekilde inandık, motive olduk ve sonunda elde ettik. Şu anda dünyanın en iyi 50 sporcusu arasındayız."



Muhammed Ali, iki bireysel ve Süper Takım yarışlarının olacağını anlatarak, "Şahsen Süper Takım yarışından çok ümitliyim. Geçmişte katıldığımız iki Dünya Kupası Süper Takım yarışının birinde 12, diğerinde ise 10. olmuştuk. Dileriz olimpiyatlarda da ilk 10'a girip federasyonun bugüne kadar olimpiyatlarda aldığı en iyi derecesini getiririz. Gönül madalya alalım ister ama diğer ülkelerle bunu mücadele etmek için daha çok zamanımızın olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.









- "İyi atlamama sebep olan Arda ağabeydir"



Muhammed Ali Bedir, Fatih Arda İpcioğlu'nun daha önce iki kez olimpiyatlara katıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:



"O süreçte sürekli görüntülü konuşuyorduk. Bu branşta tek kişi olduğu için diğer Türk sporcular olsa da kendini yalnız hissediyordu. Ortamı sorardım, bana anlatırdı. Özellikle bu 4 yıl içinde kotaya girdikten sonra o birikmiş tecrübesini sürekli bana aktardı. 'Bunu yaparsak, şöyle olursa daha iyi' gibi. Daha önce olimpiyatlarda bulunmadım ama psikolojik olarak oraya kendimi alıştırmaya çalıştım. O çok büyük bir tecrübe, iki kere olimpiyat gördü, Dünya Kupası'nda en iyi dereceyi elde etti. O bir yol açtı ve açıkçası beni de yukarıya çekti. İyi atlamama sebep olan Arda ağabeydir. Çünkü o kötü atlasa bende belki umusamayacaktım. Kendisi benim ağabeyim ve büyük bir tecrübe, her zaman ona saygım var. Umarım ülkemizi en iyi şekilde birlikte temsil ederiz ve adımızı güzel tarihimize yazdırırız."

