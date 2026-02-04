Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da kamyonetin üzerine çatıdan buz kütlesi düşmesi kamerada

        Erzurum'da 7 katlı binanın çatısındaki buz kütlesinin kamyonetin üzerine düştüğü anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:43 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:43
        Kentte hava sıcaklığının artmasıyla çatılarda biriken kar ve buz kütlelerinin eriyip düşmesi tehlike oluşturuyor.

        Lalapaşa Mahallesi Kışlaarası Sokak'ta park halinde bulunan ve kasasından yük indirilen 25 ACB 798 plakalı kamyonetin sürücü kabininin üzerine, 7 katlı binanın çatısından buz kütlesi düştü.

        Bu sırada kamyonetin kasasından yük indiren Cüneyt Karataş (32), buz kütlesinden yaklaşık 1 metre farkla kurtuldu.

        Olay anı, çevredeki işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Karataş'ın, aracın kasasından arkadaşıyla dolap indirdiği sırada kamyonetin ön kısmına buz kütlesinin düşmesi yer alıyor.


        Karataş, AA muhabirine, olay anında korktuğunu söyledi.

        Kentin birçok noktasında çatılardan buz kütlelerinin düştüğünü belirten Karataş, "Kamyoneti sağa çektik, sonra dolap indirirken çatıdan bir anda buz kütlesi düştü. Allah'a şükür bize bir şey olmadı. Kamyonetin kasasındaydım. Buz kütleleri memleketimizde tehlike saçıyor. Bu konuyla ilgili yetkililerin önlem almasını bekliyoruz. Allah sakladı, üzerime düşseydi ciddi şekilde yaralanabilirdim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

