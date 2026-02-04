Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Yeniden karla kaplanan Erzurum'da güzel kış manzaraları oluştu

        Kar yağışı sonrası yeniden beyaza bürünen Erzurum'da güzel kış manzaraları oluştu.

        Giriş: 04.02.2026 - 15:32 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:32
        Yeniden karla kaplanan Erzurum'da güzel kış manzaraları oluştu
        Kar yağışı sonrası yeniden beyaza bürünen Erzurum'da güzel kış manzaraları oluştu.

        Kentte gece başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar, etrafı yeniden beyaza bürüdü.

        Kar kalınlığının 24 santimetreye ulaştığı kentte, tarihi yapılar da karla kaplandı.

        Güzel manzaraların oluştuğu şehir merkezi dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

