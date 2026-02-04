Yeniden karla kaplanan Erzurum'da güzel kış manzaraları oluştu

Kar yağışı sonrası yeniden beyaza bürünen Erzurum'da güzel kış manzaraları oluştu. Kentte gece başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar, etrafı yeniden beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 24 santimetreye ulaştığı kentte, tarihi yapılar da karla kaplandı. Güzel manzaraların oluştuğu şehir merkezi dronla görüntülendi.

