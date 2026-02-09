Erzurum Valisi Çiftçi kentin kış geleneği tel helvası yapımına katıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, özellikle kış aylarında köylerde yapılan tel helvası çekimine katıldı.



Kentin köklü kış gelenekleri ve lezzetlerinden biri olan tel helvası, şeker, su, limon ve unla hazırlanarak kar üzerinde soğutuluyor.



Uzun yıllardır sürdürülen bu gelenek, Erzurum'da özellikle uzun kış gecelerinde toplumsal dayanışma ve sohbet kültürünü yaşatıyor.



Vali Çiftçi, Yakutiye ilçesine bağlı Yazıpınar Köy Konağı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla tel helvası çekti.



Etkinlik kapsamında geleneksel oyunlar oynandı, türküler seslendirildi ve Erzurum’a özgü kültürel miras misafirlere tanıtıldı.



Programda TRT sanatçıları tarafından seslendirilen türküler etkinliğe renk kattı.



Etkinliğe, vatandaşların yanı sıra Palandöken Masterlar Koşu Grubu üyeleri de katıldı.



