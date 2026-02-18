Canlı
        Erzurum Haberleri

        Erzurum'da ilkokul öğrencileri ramazanı davul ve manilerle karşıladı

        Erzurum'da okullarını süsleyen ilkokul öğrencileri, on bir ayın sultanı ramazanı, davul ve manilerle karşıladı.

        18.02.2026 - 13:04
        Erzurum'da ilkokul öğrencileri ramazanı davul ve manilerle karşıladı
        Erzurum'da okullarını süsleyen ilkokul öğrencileri, on bir ayın sultanı ramazanı, davul ve manilerle karşıladı.

        Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulundaki öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde okulun koridor ve ortak alanlarını ramazan temasıyla donattı.

        Etkinlik kapsamında hazırlanan görseller, fenerler, ayet ve hadislerin yer aldığı panolar ile geleneksel ramazan süslemeleri, okulun çeşitli noktalarına asıldı.

        Okulda "Ramazan Sokağı" adı verilen özel alan da oluşturan öğrenciler, davul çalarak on bir ayın sultanı ramazanı sınıf ve koridorda "ramazan geldi hoş geldi" nidalarıyla ve manilerle karşıladı.

        Okulun Müdürü Muharrem Şahin, AA muhabirine, ramazan ayının İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

        Yarın ilk orucu tutacaklarını ifade eden Şahin, "Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda bir dizi etkinlik yaptık, çocuklarımızı bilgilendirmek için okulumuzu süsledik, ramazan köşeleri oluşturduk, sınıflarımızda ramazan davulu çaldık ve maniler söyledik. Ramazan ayı doğrultusunda etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

        Şahin, çocuklarla Erzurum'da ramazan şenlikleri, cami ve aile ziyaretleri, okulda iftar programları düzenleyeceklerini belirterek, ramazan ayının maneviyatını yaşamak ve hissetmek için "iyilikte yarışalım" gibi farklı etkinlikler de gerçekleştireceklerini aktardı.

        Ramazan ayını dolu dolu geçireceklerini söyleyen Şahin, bu ay dolayısıyla gerçekleştirecekleri etkinlikleri öğrenci ve öğretmenlerin çok benimsediğini kaydetti.

        Okulun 4. sınıf öğrencilerinden ramazan davulcusu Ömer Kurukahvecioğlu da ramazan için yaptıkları etkinliği çok beğendiğini belirterek, "Ramazana girmeden önce davul çalıyoruz, arkadaşımıza maniler dağıtıyoruz. Ramazan öncesi son gecemiz, bayram havasında bugünü geçiriyoruz. Arkadaşlarım davulu görünce mutlu oluyor." dedi.

        Mehmet Kerem Özdemir ise okuldaki arkadaşlarına maniler dağıttığını, etkinlikten çok keyif aldığını ifade ederek, herkesin ramazan ayını tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

