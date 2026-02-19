Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da off-road ekipleri karlı dağları aşıp öğrencilere hediye götürdü

        Erzurum'da off-road ekipleri, karlı dağları aşıp kırsaldaki öğrencilere hediyelerini verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 09:56 Güncelleme: 19.02.2026 - 09:56
        Valilik, Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü ve Atatürk Üniversitesi işbirliğinde yürütülen "Minik Eller Üşümesin" sosyal sorumluluk projesi kapsamında kırsaldaki öğrenciler için çalışma yapıldı.

        Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ile off-road ekipleri, karlı dağlarla çevrili yollardan geçip Pasinler ilçesi Yeniköy Mahallesi'ne ulaştı.

        Aydemir ve kulüp üyeleri, öğrencilere mont, bere ve ayakkabı hediye etti.

        Başsavcı Aydemir, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Duygusal bir gün geçirdiklerini belirten Aydemir, şöyle konuştu:

        "Geleceğin hakimleri, savcıları, doktorları, askerleri, polisleri, mühendisleri, kaymakamları ve valileriyle sohbet ettik. Keyifli bir gündü, onların yüzündeki tebessüm bizi mutlu etti. Dünyada yaşanan kötülüklerin ve kaosların içinden sıyrılıp çocuk masumiyetine sığındık. Vatanımızın bu uzak köşesinde onlarla bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Çocuklarımızı adliyemize davet ettik, farkındalık anlamında misafir edeceğiz."

        Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş da projenin 7. yılında devam ettiğini anlattı.

        Projeyi ülke çapına yaymayı istediklerini dile getiren Toptaş, "Minik ellerle ve yüreklerle buluştuk, güzel okullarında, sıcak yuvalarında onları güzelce giydirdik ve eğitimle ilgili ileriye dönük daha güzel şeyler hakkında çok güzel konuşmalar yaptık. Bugün minik ellerle buluştuğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Bunu daha ileriye taşımak ve daha güzellerini yapmak istiyoruz." dedi.


        Programa, Pasinler İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Hanifi Alemdarlar da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

