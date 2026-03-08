Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

        Erzurum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 14:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

        Erzurum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerle kutlandı.

        Kentteki bir alışveriş merkezinde Erzurum Valiliği himayesinde Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde kurum ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Programda bazı kurumlar açtıkları stantlarda katılımcıları bilgilendirdi, sivil toplum kuruluşları da kadınların toplumdaki emeğine, gücüne ve değerine dikkati çekmek amacıyla el emeği ürünlerini sergiledi.


        Vali Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, dünyadaki her şeyin kadınların eseri olduğunu söyledi.

        Baruş, her erkeğin arkasında destek veren bir kadın olduğunu belirterek, "Kadınlar olmasaydı bugün dünya ve medeniyet olmazdı. Kadınlar dünyamıza his ve duygu katıyorlar." dedi.


        Tüm kadınların gününü kutlayan Vali Baruş, şunları kaydetti:

        "Dünyada vicdan, acıma ve bir meseleye merhametle yaklaşma varsa bu tamamen kadınların eseri. Fizik olarak yeterlilik gerektiren çok önemli mesleklerde kadınlarımız cesaretle görev yapıyor. Toplumun her bir köşesinde kadınlarımızın emekleri var. Kadınlar, sadece ailelerine özen göstermiyor, toplumsal kalkınmaya da çok ciddi katkılarda bulunuyorlar."

        Konuşmaların ardından Vali Baruş ve katılımcılar stantları ve açılan sergiyi gezdi.

        Programa, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve çok sayıda kadın katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Hukuki zafer kazandı
        Hukuki zafer kazandı
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Kent Konseyi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Kent Konseyi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Erzurumspor FK, 12 maçtır kazanıyor
        Erzurumspor FK, 12 maçtır kazanıyor
        Erzurum'da "Kadın yöneticiler buluşuyor" programı düzenlendi
        Erzurum'da "Kadın yöneticiler buluşuyor" programı düzenlendi
        Başkan Sekmen "İftara 5 Kala" iftariyelik dağıttı
        Başkan Sekmen "İftara 5 Kala" iftariyelik dağıttı
        Palandöken'de kayak keyfi sürüyor Ramazan Bayramı'nda rezervasyonlar devam...
        Palandöken'de kayak keyfi sürüyor Ramazan Bayramı'nda rezervasyonlar devam...
        AFAD 37 bin 473 kişiye eğitim verdi
        AFAD 37 bin 473 kişiye eğitim verdi