        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

        Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Giriş: 08.03.2026 - 15:47
        Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezi, çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

        Kar kalınlığının 278 santimetre ölçüldüğü merkezde, aileler çocuklarıyla kızağa bindi, yerli ve yabancı turistler kayak ile snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

        İstanbul'dan kayak için gelen Gökhan Keskin, AA muhabirine, merkezi beğendiğini ve eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.

        Keskin, merkezde ikinci günü olduğunu anımsatarak, "Palandöken ulaşım açısından çok avantajlı, İstanbul'dan uçağa bindim, çok kısa süre sonra Erzurum'a vardım. Havaalanından kayak merkezine ulaşım çok basit, şehir içindeki ulaşımda oldukça gelişmiş. Şehir merkezinden ve çevreden kayak merkezine kolay şekilde ulaşılabilir. Pistler çok keyifli, heyecanlı, ramazan ayında olmamıza rağmen rahatsız etmeyecek şekilde yoğunluk var." diye konuştu.

        Kayakseverlerden Taha Bayraktutan da merkezde her yıl çok sayıda kış organizasyonunun düzenlendiğini hatırlattı.

        Bayraktutan, "Palandöken Erzurum için bir velinimet, pistler çok güzel dünkü kardan sonra mükemmel. Bayağı beğendim, yoğunluk da var, burası Erzurum'un gözbebeği." dedi.

        - "Türkiye'nin en iyi pisti burada"

        Kayakseverlerden Yaser Orhan ise merkezde kar kalitesinin iyi seviyede olduğunu belirterek, "Palandöken güzel, ramazan olmasına rağmen yoğunluk var. Haftanın 5 günü buradayım, pistler çok verimli, her seviyede insan gelip kayabilir. Galiba Türkiye'nin en iyi pisti burada." ifadelerini kullandı.

