        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 10:31
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.


        Gece termometrelerin sıfırın altında 8 dereceyi gösterdiği Erzurum'da, ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.


        Bazı çeşmelerin buzla kaplandığı kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

        - Kars

        Kars'ta da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düştüğü kentte, soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, çatılarda dev buz sarkıtları oluştu.

        Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Araçlar ile evlerin camlarının buz tuttuğu ilçede vatandaşlar arabalarını branda ile sararak soğuktan korumaya çalıştı.

        Sarıkamış Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme ve temizleme çalışması başlattı.

        Akyaka ilçesinde de soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        - Ardahan

        Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

        Kentte gece sıfırın altında 18 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

        Soğukların etkisiyle akarsuların yüzeyi buz tutarken, ağaçlar kırağı ile kaplandı.

        Kura Nehri bölgesinde yer yer sis oluştu.

        Göle ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 25 derece ölçüldü.

