Erzurum'da 35 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 35 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kentin kırsal bölgelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 35 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

