        Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 35 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 35 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 11:02
        Erzurum'da 35 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 35 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.


        Kentin kırsal bölgelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 35 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

