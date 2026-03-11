Erzurum'da okullarda ramazan coşkusu devam ediyor

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan bir okulda, öğrenciler için ramazan etkinliği düzenlendi.



Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte 1. sınıfa giden öğrenciler, tekne orucu tutarak öğle namazının ardından birlikte yemek yedi.



Oluşturulan ramazan köşesinde çocuklara su, hurma, şerbet ve çorba ikram edildi ney dinletisi yapıldı.



Karagöz ve Hacivat ile meddah gösterimleri de sergilenen okulda, öğrenciler ramazanın neşesini gün boyu yaşadı.







