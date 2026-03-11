Canlı
Habertürk
Habertürk
        Erzurum Haberleri

        Erzurum'da okullarda ramazan coşkusu devam ediyor

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan bir okulda, öğrenciler için ramazan etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Erzurum'da okullarda ramazan coşkusu devam ediyor

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan bir okulda, öğrenciler için ramazan etkinliği düzenlendi.

        Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte 1. sınıfa giden öğrenciler, tekne orucu tutarak öğle namazının ardından birlikte yemek yedi.

        Oluşturulan ramazan köşesinde çocuklara su, hurma, şerbet ve çorba ikram edildi ney dinletisi yapıldı.

        Karagöz ve Hacivat ile meddah gösterimleri de sergilenen okulda, öğrenciler ramazanın neşesini gün boyu yaşadı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

