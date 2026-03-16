Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta aralıklarla kar etkili oluyor

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta aralıklarla karla karışık yağmur ve kar etkili oluyor.



Aralıklarla karla karışık yağmur ve kar etkili olan Erzurum'da, bazı yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.



Çatılarda buz sarkıtlarının tehlike oluşturduğu kentte, üzerine kar ve buz düşen bazı araçlar hasar gördü.



- Ardahan



Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor.



Kentte gece başlayan yağış, sabah da etkisini sürdürdü.



Yağışla şehir merkezi beyaza büründü.



- Ağrı



Ağrı'da aralıklarla kar yağışı etkili oldu.



Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, buzlanma oluştu.



- Kars



Kars'ta ise kar yağışıyla Kars Kalesi ve tarihi yapılarda güzel manzaralar oluştu.



Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan ve aralıklarla etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.



Yağışla sarıçam ormanları, park halindeki araçlar ile evler karla kaplandı, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.



Vatandaşlar ev ile iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.



Vatandaşlardan Serhat Gökmen, uzun yıllardır bu kadar kar etkili olan kış görmediklerini belirterek, "Cemre düştü ama nereye düştü, bizim buraya düşmediği kesin, buraya kar düştü. Son yılların en şiddetli karı var. Bundan önce 1975'li yıllarda böyle kar görülmüş, inşallah bereketli bir yaz olur." dedi.



Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18.Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.



Akyaka ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

