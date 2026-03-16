Palandöken Kayak Merkezi bayram tatilini dolu geçirecek

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Suni karlama sistemleri sayesinde yağış olmasa dahi sezonun ilkbahara kadar uzadığı Palandöken Kayak Merkezi'ndeki oteller, Ramazan Bayramı tatilini dolu geçirecek.



Erzurum Havalimanı'na 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla adından söz ettiriyor.



Sezonu en erken açıp en geç kapatan kış turizm merkezlerinden Palandöken'de uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapma imkanı bulan kayakseverler, ayrıca rengarenk ışıklandırılmış pistlerde gece kayağı da yapabiliyor.



Suni karlama sistemleri sayesinde yağış olmasa dahi sezonun ilkbahara kadar uzadığı merkezde, Ramazan Bayramı tatilinde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.



Ara tatilde bayramı çocuklarıyla kayak yaparak geçirmek isteyen ailelerin ilgisi, kar kalınlığının mart ayının ortasında 275 santimetre ölçüldüğü Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerde rezervasyon yoğunluğunu artırdı.



- "Hafta sonu turnike geçişleri 50 bini buluyor"



Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AA muhabirine, Palandöken Kayak Merkezi'nde dolu dolu bir sezon geçirdiklerini söyledi.



Palandöken'e kayakseverlerin yoğun rağbet gösterdiğini ifade eden Aynalı, "Cumartesi, pazar günleri turnikeden geçiş sayımız günlük 50 bini buluyor. Çok bereketli bir sezon geçiriyoruz." dedi.



Bayram tatilinin yaklaştığını ve bu sürecin yoğun geçeceğini anlatan Aynalı, şöyle konuştu:



"Şu an Palandöken Kayak Merkezi'nde bulunan tüm otellerimizde bayram tatili rezervasyonları neredeyse yüzde 100'e ulaştı. Bayram tatilini Palandöken'de geçirecek olan kayakseverlere güzel bir tatil yaşayacaklarını taahhüt ediyoruz. Bayramda ışıklı pistlerimiz açık olacak. Hem gece kayağı yaptırıyoruz hem de gece kayağını rengarenk yaptırıyoruz. Bu da tabii kayakseverlerin çok hoşuna gidiyor."



Gelecek sezonlarda kapasite artışı için kayak merkezine yatırımların devam edeceğini söyleyen Aynalı, böylelikle kayak yapmak için gelenlerin sayısının da artacağını belirtti.



Kayak merkezindeki bir otelin genel müdürü Ali Güney ise aralığın ikinci haftasında sezonun açıldığını hatırlatarak, Palandöken'in Türkiye'de en erken sezonu açan kayak merkezi olduğuna işaret etti.



Sezon içinde yılbaşı ve yarıyıl tatillerini geçirdiklerine dikkati çeken Güney, Ramazan Bayramı tatili için de yoğun rezervasyon almaya başladıklarını belirtti. Güney, "2000'li yıllarda da ramazan bayramları kayak sezonu içine denk geliyordu. Artık sezon planlarımızı sömestir, yılbaşı ve bayram olarak üçe ayırıyoruz. Bu yıl da acentelerle birlikte bayrama göre organize ettik. Yağan kar kristal olduğu için erimiyor. 15 Nisan'a kadar da sezonu uzatmayı planlıyoruz." diye konuştu.

