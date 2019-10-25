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Meralarda antrenman yapan milli sporcular salona kavuştu Tekman’da spor salonu açılışı Erzurum ...

İHA

Erzurum'un Tekman İlçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan spor salonu hizmete açıldı. Açılışa katılan Vali Okay Memiş, "Gençlerimizi sporla, kötü alışkanlıklardan ve terör gibi yapıların propagandalarından uzak tutacağız." dedi.

Meralarda antrenman yapan milli sporcular salona kavuştu Tekman’da spor salonu açılışı Erzurum Valisi Okay Memiş, “Gençlerimizi sporla kötü alışkanlıklardan uzak tutacağız”

Erzurum’un Tekman İlçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan spor salonu hizmete açıldı. Açılışa katılan Vali Okay Memiş, “Gençlerimizi sporla, kötü alışkanlıklardan ve terör gibi yapıların propagandalarından uzak tutacağız.” dedi.
Vali Okay Memiş, bir dizi inceleme ve spor salonu açılışına katılmak için Tekman ilçesini ziyaret etti. Beraberinde, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile ilçeye giden Vali Memiş, yapımı dört ay gibi kısa sürede tamamlanan spor salonunun açılışını gerçekleştirdi.
İlçede Kaymakam Önder Çengel, Belediye Başkanı Mustafa Ergin ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Memiş, karşılamada hazır bulunan öğrenciler ve sporcularla yakından ilgilendi. Ardından spor salonun açılışının gerçekleştirileceği alana geçen Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada, 4 ay içerisinde tamamlanarak hizmete açılan spor salonunun ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

“Kapalı spor salonu olmayan ilçe kalmayacak”
Erzurum’da yaşayan gençlerin vakitlerini spor yaparak geçirmelerini istediklerini belirten Vali Memiş, ”Daha sağlıklı nesiller yetiştirmek için başlattığımız bu güzel projeye Tekman’dan başladık. Önümüzdeki yıl kapalı spor salonu olmayan ilçelerimizin bu eksikliklerini gidereceğiz. Böylelikle kapalı spor salonu olmayan ilçe kalmayacak. Bundan sonra okul ihale ederken de kapalı spor salonu ile birlikte ihale edeceğiz.“ diye konuştu.
Erzurum’un yoğun kış şartlarının yaşandığı bir şehir olduğuna dikkat çeken Vali Memiş, bu nedenle kapalı spor salonlarına ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Açılışı yapılan salon sayesinde ilçedeki sporcuların kış aylarında da antremanlarına devam edebileceklerini ifade eden Vali Memiş, şöyle konuştu:
“Salonlarımızı sürekli kullanacağız. Sadece öğrenciler değil bütün vatandaşlarımıza kullandıracağız salonlarımızı. Biz gençlerimizi bilimle fenle teknolojiyle ve sporla yetiştirmek istiyoruz. Onların mutlu olmasını istiyoruz ve her türlü desteği onlara sağlayacağız. Gençlerimizi sporla kötü alışkanlıklardan ve terör gibi yapıların propagandalarından uzak tutacağız. Bu yönde fedakâr öğretmenlerimizle birlikte onlara çok iyi eğitim vereceğiz.”
Konuşmasına ilçeye bağlı Çukuryayla Mahallesinde kısıtlı imkânlarla sporcu yetiştiren Atletizm Antrenörü Mustafa Esen’e teşekkür ederek devam eden Vali Memiş, ”Mustafa hocamıza teşekkür ediyorum. Çukuryayla köyünde çok özverili bir şekilde gençlerimizi yetiştiriyor. Bugüne kadar 9’u milli olmak üzere 70 sporcu yetiştiren hocamızın ve öğrencilerinin artık bir kapalı spor salonları var. Antremanlarını burada yapacaklar. Büyük başarılara imza atacak sporcuları bu salonda yetiştireceğine yürekten inanıyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

“Valimize teşekkür ediyoruz”
Kış aylarında spor yaparken yaşadıkları zorluklardan bahseden Antrenör Esen ise, “Spor salonu kompleksi olmadığı için çocuklarımız oldukça zorluk çekiyorlardı. Bazı günler antrenmanlarımıza ara vermek zorunda kalıyorduk. Valimize teşekkür ediyoruz. Onun girişimleriyle ilçemize spor salonu kazandırıldı. Bu projeyi 5 köyümüzde başlattık. Hedefimiz bütün köylerimize yaklaşık 72 köyümüze ulaşıp en yetenekli öğrencilerimize ulaşıp onları ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Memiş ve katılımcılar tarafından spor salonunun açılış kurdelası kesildi. Salonu gezen Vali Memiş, öğrencilerle voleybol oynadı.

ERZURUM

25 Ekim 2019 Cuma

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