Saç Ekimi Uzmanı Lale Keskin, saç ekimi operasyonu sonrası dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu.

Saç Ekimi Uzmanı Lale Keskin, “Saç ekimi operasyonu sürecinde en önemli faktörlerden biri işlem sonrası dikkat edilmesi gereken hususlardır. Operasyon sonrasında saç ekimi yaptıran kişilerin kullanması gereken bir takım ilaçlar söz konusudur. Bu ilaçlar enfeksiyon riski oluşmaması için antibiyotik, şişkinlik karşıtı ödem engelleyici ilaç ve ağrı kesicidir. Bunun dışında zorunlu kullanılacak bir ilaç bulunmamaktadır. Özellikle işleme tabi tutulan kişilerin işlem sonrası bir haftalık süreçte yani greftlerin tutma evresinde saçlarına iyi bakması gerekir. Burada çarpmalara ve darbelere karşı dikkatli olmak gerekir. Yine aynı şekilde istirahatte bulunurken sırt üstü ve köklere zarar gelmeyecek şekilde yatış pozisyonuna özen göstermelerinde fayda var” dedi.

Ağır sporlardan uzak durmanın yine 3 aylık sürede köklere zarar vermemesi için uygun olduğunu ifade eden Keskin, “Fakat işlem yapılan kişilerin 2 haftalık süreçten sonra kardiyo egzersizleri, yürüyüşlerde bulunmasında kan dolaşımıyla ilgili fayda sağlayacağı için gelişim sürecini hızlandırdığını söyleyebiliriz. Yine hastalarımızdan gelen bir başka soru ise işlem sonrası tıraş ile alakalıdır. Ekim yapılan bölgenin 3 aylık süre içerisinde makina ve jiletle kesmesi uygun değildir. Donör alanı içinse bu süre 2 haftadır. Saç ekimi sonrası beslenme yine önemli bir faktördür. Operasyondan sonrasında bol bol su içilmesi kan dolaşımını olumlu yönde etkileyeceği gibi tuzlu yiyeceklerden kaçınmak aynı süre zarfında şişkinlik oluşmasını engeller. Uzun dönemde ise protein ağırlıklı bir beslenme yolu saç köklerinin beslenmesine fayda sağlar. İşlem sonrasında bakım seti kullanmak ise opsiyonel bir durumdur. Kullanılması zaruri olmamakla birlikte tavsiye ettiğimiz ürünlerin kullanımda fayda görmekteyiz. Yine operasyonu yapan süreç boyunda periyodik olarak irtibatta kalmak bir başka önemli faktördür” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

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