ERÇİMSAN Holding’ te Palandöken zirvesi

ERÇİMSAN Holding çalışanlarının katıldığı değerlendirme toplantısının üçüncüsü Erzurum’da yapıldı. Şirket yönetimi ve tüm beyaz yaka personelini bir araya getiren toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik yaptığı konuşmada, “ERÇİMSAN Holding; rekabetçi duruşu, yaşanabilir alanlar hedefi, çevreci dokunuşları, köklü deneyimleri, vizyoner yaklaşımları, insan odaklı çözümleri ve kaliteden asla taviz vermeyen ürünleriyle hep öncü olmaya devam edecektir” dedi.

Yıllık 14 milyon 500 bin tonu bulan çimento üretim kapasitesiyle sektörün güçlü aktörlerinden birisi olan ERÇİMSAN Holding, Aşkale, Van, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Samsun ve Bilecik’te çimento fabrikaları, Erzurum, Ağrı, Aşkale, Trabzon, Samsun, Bilecik ve Bursa’da hazır beton tesisleri ve 27 yıldır gerçekleştirdiği bölgesel yatırımları ile Türkiye’nin en büyük ve ikinci büyük sanayi listesinde bulunan 3 markasıyla dikkat çekiyor.

Değerlendirme toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Saatçioğlu ve Nihat Çağlar, İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, şirketin üst yönetimi ve tüm beyaz yaka personeli katıldı.

Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik konuşmasında, “Erzurum’da toplantı vesilesi ile bir araya gelen ailemizin her bir ferdi ile gurur duyduğumuzu bir kez daha tekrarlamak isterim. Onların çabalarıyla ve katkılarıyla hedeflerimize sağlam bir şekilde yürüyoruz. Hedefimiz sektörde her anlamda bir numara olmaktır. Yenilikçi bakış açısına sahip olan şirketimiz; kalite, çevre, iş sağlığıgüvenliği ve enerji başlıklarında oluşturduğu yönetim sistemleri sayesinde tüm süreçlere paydaşlarının da katılımını sağlamaktadır. Şirketimiz bu ilkeler doğrultusunda, yarınlara değer katmaya, verimliliği en üst noktaya çıkarmaya ve sektörünün lideri olma yolundaki hedefine doğru adım adım koşmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Anadolu’da dünyaya açılan kapı”

ERÇİMSAN Holding’in bu topraklar ve onun insanlarının başarısını anlatan güzel bir hikaye olduğunu vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, umutla, heyecanla, paylaşma ruhu ve birliktelikle yola çıktıklarını belirterek, “Cennet ülkemizin aydınlık geleceğine ülkemizin dört bir tarafında harç olabilmek bizleri mutlu ediyor. Bizler bu yola; taş üstüne taş koyabilmek, çocuklarımız yarınlara umutla baksın diye koca koca taşların altına bedenlerini koyabilmenin verdiği cesaretle çıktık. Allah’a şükür bize güvenenleri asla utandırmadık. Sahibi olduğumuz çimento fabrikaları ve hazır beton tesislerinde ürettiğimiz kaliteli ürünlerle sadece inşaatların temellerine değil hayata da dokunuyoruz. ERÇİMSAN Holding; bünyesindeki 7 çimento fabrikası, hazır beton tesisi, arge laboratuvarları, sürdürülebilirlik politikaları, sağlıklı, güvenli ve çevreci duruşuyla Anadolu’dan dünyaya açılan bir kapı oldu. Ailemiz ile gurur duyuyorum” diye konuştu.

“Hayatın rengi kırmızı”

Her yıl belirlenen bir slogan ile gerçekleştirilen ERÇİMSAN Holding Değerlendirme Toplantısı’nın bu yıl ki vurgusu “Hayatın Rengi Kırmızı” idi. Toplantıda ayrıca; Zümrüdü Anka kuşunun mükemmelliğe giden yolda karşılaşılan yedi engel ve bu engellerle başa çıkmanın yollarını anlatan sinevizyon gösterisi ERÇİMSAN Holding Grubu çalışanlarını hayran bıraktı. Türkiye’nin dört bir tarafından Erzurum’a gelen ERÇİMSAN Holding çalışanları hem Palandöken Dağı’nın güzelliklerini yaşadı hem de Erzurum’un tarihi, turistlik ve kültürel yanlarını doya doya yaşadı.

