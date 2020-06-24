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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oktay Tüney, ağrısız saç ekiminin püf noktaları açıklandı

İHA

Ağrısız saç ekimi birçok özelliklere sahip olduğundan yoğun olarak tercih edildiğini belirten Wordplast Hair Center Sağlık Turizm Direktörü Oktay Tüney, "Bu etkili saç ekimi en kaliteli lokal anestezi enjeksiyon iğneleri üzerinden gerçekleştirildiğinden ağrı, acı hissedilmesi minimum düzeydedir." dedi.

Oktay Tüney, ağrısız saç ekiminin püf noktaları açıklandı

Ağrısız saç ekimi birçok özelliklere sahip olduğundan yoğun olarak tercih edildiğini belirten Wordplast Hair Center Sağlık Turizm Direktörü Oktay Tüney, "Bu etkili saç ekimi en kaliteli lokal anestezi enjeksiyon iğneleri üzerinden gerçekleştirildiğinden ağrı, acı hissedilmesi minimum düzeydedir." dedi.

Wordplast Hair Center Sağlık Turizm Direktörü Oktay Tüney, ağrısız saç ekimi hakkında bilgi verdi. Ağrısız saç ekimi birçok özelliklere sahip olduğundan yoğun olarak tercih edildiğini belirten Tüney, "Profesyonel bir şekilde sunulan ağrısız saç ekimi bu doğrultuda saç ekimi merkezince garanti kapsamlı olarak uygulanıyor. Geçmiş yıllarda saç ekiminde genellikle amatör teknikler uygulandığından saçlı deride ağrı ve acı durumu da meydana gelebiliyordu. Bu durum bugün itibariyle geliştirilen yüksek teknolojideki Safir Fue tekniği ile birlikte tarihe karıştı diyebiliriz. Bu teknik diğer tekniklerden farklıdır. Maksimum konfor üzerinden uygulandığından saç derisinde minimum düzeyde ağrı veya tamamen ağrısız olarak ekim işlemi yapılabilir. Temelde mikro cerrahi bir uygulama olan Fue uygulaması uzman doktor tarafından uygulandığından ağrı durumu görülmez veya rahatsızlık verici olmayan hafif ağrılarda ek olarak ağrı kesiciler de uygulanabilir." ifadelerini kullandı.

Tıraşsız saç ekimi kimlere yapılabilir?
Ağrısız saç ekimi veya en çok merak edilen ayrıntılar arasında yer alan tıraşsız saç ekimi bayanlara, seyreklik durumu düşük düzeyde olanlara, saçları uzun olan erkeklere, saç arka kısmı aşırı uzun olan bireylere, hafif bölgesel saç dökülmesine maruz kalanlara ve sıklaştırma ekiminde ve uzun saçlara sahip olanlarda bu uygulama güvenle uygulanabildiğinin altını çizen Tüney, "Bu uygulama isminden de anlaşılacağı üzere saçların kestirilmeden minimum müdahaleler doğrultusunda donör bölgeden saç köklerinin alınarak ilgili alana nakil edilmesidir. Tıraşsız saç ekimi özellikle saçların tıraş edilmesine gerek duyulmadığından bireylerin bu kapsamda daha rahat bir şekilde hareket etmesi ve zaman kaybına maruz kalmaması da söz konusudur. Ağrısız saç ekimi arasında en çok uygulanan yöntemlerden olan bu uygulamada da aynı şekilde Fue tekniği söz konusudur. Saçlar her ne kadar tıraş edilmese de mikro aletler üzerinden saç köklerine giriş sağlanabiliyor. Birey herhangi bir ağrı hissetmeden saç nakli doğal bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Ağrısız saç ekimi listesinden doktorun uygun görmesi durumunda kadın ve erkek fark etmeksizin tıraşsız saç ekim uygulamasına da geçilebilir. Ağrısız saç ekimi uzmanı tarafından da belirtildiği gibi bu saç ekim uygulaması herkese uygulanmaz. Gerekli kriterlerin sağlanması durumunda uygulanabilir." dedi.

"Genel anestezi saç ekiminde pek tercih edilmeyen bir uygulamadır"
Oktay Tüney, ağrısız saç ekimi uzman saç ekimi doktoru tarafından kolay bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydederek, "Tamamen ağrısız bir işlem olduğundan rahatsızlık duymadan saç ektirebilirsiniz. Saç ekiminde ayrıca önemli olan pek çok noktalar da söz konusudur. Bu noktalardan biri de bu işlemin kaliteli saç ekim uygulamasından ağrısız anestezi yöntemi üzerinden uygulanmasıdır. Fue yönteminden önce toplamda 2 temel etken üzerinden ekim işlemi gerçekleştirilir. Ağrısız anestezi uygulaması ile saçlı deri altına yapılan enjeksiyon sayesinde bu bölgede uyuşma sağlanarak minimum düzeyde ağrı hissedilmesi sağlanır. Ağrısız saç ekimi iğnesiz saç ekimi gibi anlamlar da taşıyan ağrısız saç ekimi anestezi uygulaması sayesinde maksimum konfordan ekim işlemi gerçekleştirilir. Genel anestezi, lokal anestezi, bölgesel ve sedasyon anestezi gibi pek çok farklı uygulamalar bulunuyor. Ancak genel anestezi saç ekiminde pek tercih edilmeyen bir uygulamadır. Yüksek riskler içerdiğinden uzman saç ekimi doktoru tarafından tavsiye edilmez. Bölgesel anestezi vücudun belirli bir kısmının uyuşturulmasıdır. Lokal anestezi en çok uygulanan saç ekim uygulamasıdır. İğneli ve iğnesiz enjektörler üzerinden uygulanır. Sedasyon uygulaması ise en konforlu ekim yöntemidir. Solunum kanalı üzerinden uygulanmasına rağmen kol kısmından açılan bir damar üzerinden de uygulanabilir. Ağrısız saç ekimi bu doğrultuda yüksek konforla uygulanan özel bir işlemdir." şeklinde konuştu.

İğneli lokal anestezi ile iğnesiz lokal anestezinin farkı
Ağrısız saç ekimi uygulamasında iğnesiz lokal anestezi ile iğneli lokal anestezi uygulamaları kullanıldığını belirten Tüney, "Saçların toplanması ve kanal açılması adımı sonrasında iğneli lokal anestezi gerçekleştirilir. İsminden de anlaşılacağı üzere iğneli enjektör üzerinden uygulanan bu ekim yönteminde tercih edilen iğneler minimum düzeye sahip olup saçlı deride minimum düzeyde ağrı meydana getirir. İğneli lokal anestezi uygulamasının daha gelişmiş modeli olarak da iğnesiz enjektörler üzerinden gerçekleştirilen lokal anestezi uygulamasıdır. Ağrısız saç ekimi iğne uygulaması yerine doğrudan saçlı deri üzerinden minimum düzeydeki kılcal damarların açıklıklarından anestezi temel öğesini etki edecek basınç faktörü üzerinden gerçekleştirilir. Ayrıca, bu kısımda da toplamda 2 farklı iğnesiz lokal anestezi enjektörleri söz konusudur. Plastik gövdeli ve çelik gövdeli lokal anestezi iğnesidir. Plastik gövdeli lokal anestezi iğnesinde basınç daha düşük düzeyde olduğundan etkisi 12 dakikalık süreyi kapsıyor. Çelik gövdeli lokal anestezi iğnesinde ise, basınç durumu normal düzeyden yüksek olduğundan deri altına tek defada birden fazla etken öğe iletilebilir. Bu uygulamada etki süresi sadece birkaç saniye olabilir. Ağrısız saç ekimi bu doğrultuda pek çok yönden avantajlar sağlar." dedi.

Ağrısız saç ekimi avantajları
Ağrısız saç ekimi avantajlarının oldukça geniş olduğundan dolayı bireyler tarafından da yüksek memnuniyetle karşılandığını kaydeden Tüney, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu etkili saç ekimi en kaliteli lokal anestezi enjeksiyon iğneleri üzerinden gerçekleştirildiğinden ağrı, acı hissedilmesi minimum düzeydedir. Diğer ekim uygulamalarından farklı olarak daha gelişmiş cihazlar üzerinden uygulanır. Ağrısız saç ekimi bu kapsamda maksimum konfordan ekim işlemi gerçekleştirilir. Uygulamada tercih edilen modern cihazın diğer ekim cihazlarından farklı olarak daha düşük düzeyde anestezik etken öğe harcıyor. Bu kapsamda ise ilgili saçlı bölümünde daha düşük düzeyde uyuşma meydana gelmesi söz konusudur. Saç köklerinin toplanması aşamasında mikro motor adını alan özel bir cihaz tercih ediliyor. Bu cihazın özellikle minimum devirden kullanılması saçlı alanda minimum düzeyde ağrı oluşmasını sağlıyor. Aynı zamanda kanal açma işleminde uygulanan çelik uçlu bıçakların körelmemesi de ağrının minimize edilmesini sağlar. Ağrısız saç ekimi en temel avantajlarından biri de düşük maliyetli olmasıdır. Bu doğrultuda ekonomik anlamda da avantajlar sağlar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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