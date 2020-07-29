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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En genç gönüllüler sokak hayvanları için seferber

İHA

Erzurum GSİM, Aziziye Gençlik Merkezi faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Türkiye'nin en genç gönüllüleri sokak hayvanlarının susuz kalmaması için seferber oldu. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi dokunaklı faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

En genç gönüllüler sokak hayvanları için seferber

Erzurum GSİM, Aziziye Gençlik Merkezi faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Türkiye’nin en genç gönüllüleri sokak hayvanlarının susuz kalmaması için seferber oldu. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi dokunaklı faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.
Gençlik Liderlerinin ve Türkiye’nin en genç gönüllü gençleri sokak hayvanları için seferber oldu. Sıcak havaların gelmesi ve yakıcı güneşle birlikte doğadaki hayvanların susuz kalabileceği düşüncesiyle yola koyulan gençlik liderleri ve minik gönüllülerin ilk icraatı geri dönüşüm şişelerinden su kabı yapmak oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 81 il gençlik merkezlerine yaptığı ‘Gönüllü Mavi Odası’nda genç üyelerine gönüllülük çalışmalarını anlatan gençlik liderleri bu hafta ise atölye çalışmasıyla güzel bir etkinliğe imza attı. Geri dönüşüm su şişeleriyle kanatlı hayvanlar başta olmak üzere kedi köpek ve daha bir çok hayvanın içebileceği su kapları yapan minik gönüllüler, yaptıkları su kaplarını gençlik merkezi bahçesi ile doğaya bırakarak sevgi ve merhamet konulu gönüllülük çalışmalarını tamamladılar. Gençlik ve Spor Bakanlığınca mavi yelek gönderilen genç gönüllüler yeleklerini giyerek resmi bir faaliyet yapmanın mutluluğunu yaşadılar. Gençlik Liderleri Yaser Taşkesenlioğlu ile Ümran Öztürk öncülüğünde yapılan faaliyet sonrasında bir sonraki faaliyetin planlamasını yapan genç gönüllüler iyilik konulu faaliyetlerin devam edeceğini belirttiler. Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Murteza Cengiz, yaptıkları çalışmadan ötürü gençlik liderlerini ve gönüllü gençleri kutlayarak doğaya ve canlılara olan vazifelerini unutmamaları gerektiğini, hayatlarının her dönemine bu iyilik hareketini yansıtmaları gerektiğini söyledi.
Çiçeği burnunda Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Muammer Aydın da gençlik merkezlerinin bireylerin yetişmesinde önemli bir yapı olduğunu belirterek bütünüyle bakıldığında yaptığımız ve yapacağımız faaliyetlerin öncelikli hedefinin topluma faydalı iyi bireyler yetiştirmek olduğunu ifade etti.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, kanatlı hayvanlar ile sokak hayvanlarının sağlığını düşünerek hareket eden ve oldukça faydalı bir aktiviteye imza atan Gençlik Liderleri ile Türkiye’nin en genç gönüllülerini tebrik etti.
Taşkesenligil, “Minik yürekler sayesinde sokak hayvanları susuz kalmayacak. GSİM olarak böylesine anlamlı ve faydalı faaliyetler yapmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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