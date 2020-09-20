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Türkiye İzcilik Federasyonu Erzurum İl Temsilciliği tarafından kulüplerin katılımı ile kan bağışı kampanyası başlatıldı.

İl temsilcisi Emre Ertan nezaretinde düzenlenen kan bağışına 25 lider ve izci gönüllüsü katıldı.

İl temsilcisi Emre Ertan, “Sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz arasında kan bağışımız bulunmakta. Pandemi sürecinde yapmış olduğumuz kan bağışı bizleri çok mutlu etmiştir. Tüm Erzurum halkını izciler olarak kan bağışına davet etmekteyiz” şeklinde konuştu.

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