Dağ keçilerini görüntülediler

Salih TEKİN / OLUR (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi´nde, dağ keçileri yavruları ile birlikte objektiflere takıldı. Dağlık alanda gezen dağ keçileri, daha sonra gözden kayboldu.
Erzurum'un Doğu Karadeniz iklimine sahip ve sarp kayalıklarla çevrili Olur ilçesi, çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Bölgede bulunan ve avlanması yasak olan dağ keçileri, bir televizyon programı için bölgede çalışma yapan basın mensuplarının objektiflerine yansıdı. Araçlarıyla Ormanağzı Mahallesi´nden geçen gazeteciler, arazide yavrularıyla dolaşan dağ keçilerini görünce görüntü almaya başladı. Dağlık arazide bir süre dolaşan keçiler, daha sonra gözden kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Olur Salih TEKİN
2020-10-01 10:03:46
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.