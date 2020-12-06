BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 5. hafta erteleme maçında çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, pas ve dar alan çalışması yaptı. Ardından taktiksel ağırlıklı çalışan mavibeyazlıların antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü.
Hatayspor BB Erzurumspor karşılaşması 9 Aralık Çarşamba günü saat 19.30’da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak.
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