Palandöken Belediyesi kursiyerlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a işaret diliyle ‘Seni Seviyoruz’ mesajı

İşitme engelli ve dilsizlere tercüman olmak için Palandöken Belediyesi’nce açılan kurslara katılan kursiyerler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a işaret diliyle selam gönderip, sevgilerini ifade ettiler.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, eşi Hülya Sunar’la birlikte Recep Tayyip Erdoğan ve Efkan Ala Kültür merkezlerini ziyaret ederek, usta öğreticiler ve kursiyerlerle bir araya geldi. Palandöken Belediyesi bünyesinde hizmet veren kültür merkezlerinde, işaret dili kursuna katılan kursiyerler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a işaret diliyle sevgilerini paylaşırken, bağlama kursuna katılan kursiyerler de müzik ziyafeti çektiler.



Başkan Sunar: “Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz”

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kültür merkezlerinde eğitim alan kursiyerlere hitaben yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençliğe verdiği öneme vurgu yaparken, eşi Emine Erdoğan’ın da özellikle hanımlara yönelik açılan kurslara duyduğu özel ilgisine dikkat çekti. Başkan Sunar, “Kültür merkezlerimiz kıymeti bilinmesi gereken yerler. Buraların hayata geçmesine imkan sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a müteşekkiriz. Allah, Cumhurbaşkanımıza uzun ömür versin. Bizlere ufuk çiziyor. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız, gençlere büyük önem ve değer veriyor. Biz Belediye Başkanlarına özel talimatları var. Kültür merkezlerimizde, meslek edindirme kursları açarak, gençlerimize faydalı olmamızı istiyor. ‘Erzurum’a, Nene Hatun torunlarına destek verin’ diyerek bizim şehrimize ayrı bir ilgi gösteriyorlar. Eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin yine aynı şekilde talimatları oluyor. ‘Kadınlarımıza yönelik kurslar açın, onlara destek verin’ ifadeleriyle, kadınların eğitimli, bilinçli ve güçlü olduğu oranda ailelerin de güçleneceğine olan inancını paylaşıyor. Palandöken Belediyesi olarak, bu güzellikleri, onların göstermiş oldukları yolda devam ettiriyoruz. Açmış olduğumuz kurslarla sizlere ulaşıyoruz. Sizlerin de bir sıkıntısı olduğu zaman her daim belediyemize bekliyoruz. Hep beraber vatanımıza, milletimize, devletimize hizmet edelim” ifadelerini kullandı.



“Bu bir vatan görevidir”

Ülke gündemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başkan Sunar, “Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemiz devasa hizmetlerle buluşuyor. Savunma Sanayi’den ulaşıma her alanda önemli yatırımlarla ülkemiz, aydınlık geleceğe taşınıyor. Bakın bir salgın sürecinden geçiyoruz. Dükkanına gidemeyen esnafa, tezgahını açamayan zanaatkara, tarlasından uzak kalan çiftçiye, işinden ayrı düşen işçiye, süreci endişeyle izleyen emekliye, toplumun her kesimine eşsiz bir vefa gösteren hükümetimiz, hastaların, dulların, yetimlerin, çaresizlerin duasını aldı. Dünyayı kasıp kavuran bir salgından bizler, başı dik bir şekilde çıkıyoruz. Dünyanın birçok ülkesi bizlerden daha fazla imkânı olmasına rağmen, başarısız oldular. Oralarda aşı daha yeni başlıyor. Bizler de ise riskli olan grupların büyük bir bölümünde aşılama işlemini tamamladık. Bunları unutmamak gerekiyor ve çevremize de anlatmamız gerekiyor. Görüyorsunuz ki bir bardak sudan fırtına koparmaya çalışan bir güruh var. Memlekette üniversitenin birine bir rektör atanmış diye kıyamet koparanlar, aslında bu ülkenin bölünüp parçalanmasını murat ediyorlar. Uyanık olmalıyız. Bunlara asla fırsat vermemeliyiz. Ve yapılan her bir hizmeti çocuklarımıza, gençlerimize en güzel şekilde anlatmalıyız, aktarmalıyız. Bu bir vatan görevidir” diye konuştu.

