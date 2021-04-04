Palandöken geçidi ulaşıma açıldı

Palandöken geçidi uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açıldı.

Son zamanlarda etkili olan kar ve fırtına nedeniyle palandöken geçidi ulaşıma kapanmıştı. Karayolları 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı 122. Şube şefliği ve 125. Şube şefliği ekipleri 2 rotatif, 2 greyder, 2 kamyon 1 loder ve 1 cisbi ile 12 kişilik ekip aralıksız ve yoğun çalışmalar sonucu yolu ulaşıma açtı. Zaman zaman fırtınaya yakalanan ekip yılmadan bir an önce yolu ulaşıma açmaya çalıştı. Ekip zaman zaman iş makinaları içinde şiddetli fırtınanın dinmesini bekledi.

Palandöken geçidinin 18 gün sonra yeniden ulaşıma açılması Tekmanlıları sevindirdi. Geçit kapalı iken Tekmanlılar 160 kilometrelik Hınıs yolunu kullanarak Erzurum’a gidip gelmek zorunda kalıyordu. Bu yolun açılması ile 77 kilometre olan yolu kullanmaya başladılar.

Vatandaşlar "Devletimiz güçlü bir devlet ülkemizin hemen hemen her yerinde tüneller ile uzakları yakın edip trafik kazalarını azalttılar. İnşallah palandöken tüneline de el atacaklar. Bu tünelin yapılması ile Karadeniz Güneydoğuya bağlanacak hem kaza riski azalacak hem de ulaşım rahatlayıp yol kısalacak" dedi.

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