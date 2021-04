Slovenya Büyükelçisi Seligo’dan ETSO’ya ziyaret

Slovenya'nın Türkiye Büyükelçisi Primoz Seligo, Büyükelçilik Ekonomik İlişkiler Danışmanı Bengü Yüksel’le birlikte Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ETSO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Polat’la görüştü.

Büyükelçi Seligo, Erzurum programı kapsamında ziyaret ettiği ETSO’da Başkan Vekili Polat’tan şehrin ekonomisiyle ilgili bilgi aldı. Erzurum’un, tarihi İpekyolu üzerinde bulunan ve bu özelliği ile de her zaman ticarette önemli merkez olmuş kadim bir Anadolu şehri olduğunu ifade eden Polat şunları söyledi; “Erzurum, eğitim, sağlık, kış turizmi ve hizmet sektörlerinde önemli merkezlerden biri olmasının yanı sıra, uluslararası ulaşım anlamında da önemli bir kavşak noktasıdır. Tamamlanan ve projesi henüz devam eden önemli ulaşım projeleri, şehrimizin limana olan mesafesini daha da kısaltmaktadır. Erzurum, 5. Teşvik bölgesinde yer almakla birlikte OSB’lerde 6. Bölge teşvikleri uygulanmak suretiyle yatırım yapmak isteyenlere önemli avantajlar sağlamaktadır. Teşvik sisteminde yapılacak revizyonlarla, Erzurum yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılar için çok daha cazip bir yer haline gelecektir.”

Konuşmasında, 2. Organize Sanayi Bölgesi ve Palandöken Lojistik Köyü’nün de Erzurum’a gelecek yatırımcılar için önemli avantajlar sağlayan unsurlar olduğunu vurgulayan Polat, şehrin sanayi tesislerinin; madenler, tarımhayvancılık ve gıda sektörlerine yoğunlaştığına dikkati çekerek, “Erzurum, uygun ekolojisi, toprak ve su gibi doğal kaynaklarının henüz kirlenmemiş olması sebebiyle organik tarım için de oldukça avantajlıdır. Ayrıca, Erzurum’daki kış turizmi ve kış sporları imkanlarının Slovenya ile benzerlikler gösterdiğini biliyoruz. Bu sebeple Slovenya’daki firmalarla ülkemizde sektörde faaliyet gösteren firmaların işbirliği yapılabilmesi için her zaman işbirliğine hazırız. Slovenya ve Türkiye’nin her alanda işbirliğini geliştirmesinin iki ülke ticaretinin artması ve çeşitlenmesi adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda, Slovenyalı iş insanlarını ve markalarını yatırımlarıyla Erzurum’da görmekten memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim” diye konuştu.

Erzurum’u ilk kez ziyaret ettiğini dile getiren Büyükelçi Primoz Seligo ise, ziyareti sırasında edindiği ilk izlenimlere göre Slovenya’nın Erzurum’la özellikle tarımsal anlamda bir işbirliği yapabileceği düşüncesi oluştuğunu söyledi. Bunun için çalışmalar yürütülebileceğini ifade eden Büyükelçi Seligo, Erzurum’un ve Slovenya’nın önemli bir kış turizmi potansiyeline sahip olduğunu belirterek şöyle devam etti; “Aradaki mesafenin uzaklığı kış turizmi anlamında bizi biraz düşündürse de bunun aşılabileceğini öngörüyorum. Erzurum Slovenya’da çok tanınan bir şehir değil, aynı durum Slovenya için de geçerli Öncelikle karşılıklı olarak tanınırlığımızı artırmak için adımlar atmanın doğru olacağı kanaatindeyim. Sloven kayakseverler için gerek kendi ülkemizde gerekse çevre ülkelerde farklı kayak merkezleri var. Ancak kış turistlerimiz farklı yerleri keşfetmeyi seviyor. Bu anlamda Palandöken Kayak Merkezi’nin vatandaşlarımız için iyi bir alternatif olacağını söyleyebilirim. Erzurum, özellikle Ukrayna ve Rus kayakseverlerin yoğunlukla tercih ettiği bir şehir. Slovenya’dan gelecek kış turistleri için de sezonda haftalık bir ya da iki uçak seferi konulursa bu anlamda iyi bir adım atılmış olur.”

Erzurum’un kış olimpiyatlarına talip olma anlamında girişimleri olduğunu hatırlatan konuk Büyükelçi, bunun iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması için iyi bir fırsat olacağını kaydetti. Ziyarette, Erzurum’daki firmalarla Slovenya’daki firmaları bir araya getirecek bir webinar toplantı düzenlenmesinin çok faydalı olabileceğini anlatan Büyükelçi Seligo, toplantının Mayıs sonu Haziran başında düzenlenmesi için ETSO ile Slovenya Ticaret ve Sanayi Odası’nın iletişime geçmesini sağlayacağını sözlerine ekledi.

Ziyarette, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Polat da, Slovenya’da teleferikten düşen çocuğu kurtaran Erzurumlu milli kayakçı Sıla Kara’nın iki ülke arasında sıcak bir bağ kurduğunu belirtmesi üzerine Büyükelçi Seligo, “Biz Sıla’yı çok seviyoruz” karşılığını verdi.

Hüseyin Polat ziyaretin anısına Büyükelçi Seligo’ya gümüş işlemeli Oltu taşı tespih hediye etti.

