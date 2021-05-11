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Aziziye’de termal sular eğlenceyle buluşacak Aziziye Aqua Park göz kırpmaya başladı

İHA

Aziziye’de termal sular eğlenceyle buluşacak Aziziye Aqua Park göz kırpmaya başladı

Erzurum’un Aziziye ilçesinde yaptırılan Doğu’nun ilk ve tek Termal Aqua Parkı, göz kırpmaya başladı. Ilıca’daki termal suların eğlenceyle buluşturulacağı tesiste incelemelerde bulunan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yakın zamanda tamamlanacak olan yatırım için “şimdiden hayırlı olsun” mesajı verdi.
Aziziye Belediye Başkanı Orhan, yapımına Ilıca’da geçtiğimiz yıl başlanan tesisin, Erzurum’a yepyeni bir renk ve soluk kazandıracağını belirterek, “Aqua Park eğlencesi bundan böyle Erzurum’da da yaşanacak. Şifalı olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmış olan termal sularımız, bu sayede eğlencenin de yeni adresi olacak” dedi.
Termal Aqua Park’ın yapım çalışmalarını inceleyen ve son durumu Tamer Grup girişimcileriyle değerlendiren Başkan Orhan, montaj çalışmalarının son hızla devam ettiği parkı karış karış gezdi.
TERMAL KONSEPTLİ AQUA PARK
Suyla ilgili aktivitelerin yoğunluk kazandığı mekânların başında Aqua parkların geldiğini dile getiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum’a bu doğrultuda bir yatırım kazandırmayı planladıklarını kaydederek, “Bu yatırımı çok daha özel ve ayrıcalıklı kılan da, Aqua Parkımızı termal su konseptiyle buluşturmak oldu” diye konuştu.
HERKES BURAYA AKIN EDECEK
Yatırımın büyük ölçüde tamamlandığını ve tesisin kapılarının kısa bir süre sonra hizmete açılacağını dile getiren Başkan Orhan, “Bu yatırım sadece Aziziye için değil, Erzurum için de farklı ve cazibesi yüksek bir yatırım oldu. Çünkü bölgede hem sağlık ve hem de eğlenceyi iç içe barındıran böyle bir hizmet yok. Tesisimiz faaliyete geçince Erzurum’un ve hatta bölgenin dört bir yanından insanların buraya akın ettiklerini hep birlikte göreceğiz. İlçemize ve şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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