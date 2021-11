Aydemir’den Ayasofya Camisi şükrü Yalan kurgulu haberciliğe tepki ‘Her türlü ayırımcılık ve bölücü dile hayır’ Tek Millet vurgusu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde, ‘Ayasofya’nın açılışını AK kadrolara bahşeden Rabbimize sınırsız şükrediyoruz. Bundan büyük şeref payesi olamaz. ‘ dedi.

‘Aydemir’den öteki kavramına tepki

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde tespit ve öngörülerini aktaran Milletvekili Aydemir, HDP’li vekillerin konuşma ve yaklaşımlarına tepki vererek, ‘Biz, "öteki" kavramına hayatta yer vermedik. "Efendim, ben bir kayıt düşeyim, yarın da buna dönük bir hesap..." Nerede? "Avrupa mahkemelerinde filan." Bakın, biraz önce bir şey söyledi bir Vekil. Ne diyor? Ermeni mezarları deforme edilmiş, daha ağır şeyler söylüyor. Yalan, billahi yalan. Bunu niye söylüyor biliyor musunuz? Şunun için söylüyor: Yarın Avrupa'da bir dava mevzu yapacak, bu da efendim "Türkiye Parlamentosunda da tutanaklarda var, buyurun gidin, bakın." diyecek. Tıpkı biraz önce Gergerlioğlu'nun "TRT'de Kürt kültürünü aşağılayıcı programlar var." dediği gibi. Bir hesaba mebni yapılıyor bunlar. Yazıktır, günahtır. O yüzdendir ki size halkın yüreğini açması mümkün değil’ dedi.

‘Kürtüyle, Türküyle tek milletiz’

Türk Milletinin tüm unsurlarıyla tek millet olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Ben Erzurum Milletvekiliyim, Kürt'ü, Türk'ü, Zaza'sı hep beraber yaşıyoruz biz ve elhamdülillah, her vesile söylüyorum. Bir defa "Kürt ili" demek Kürt'ü sınırlamak demek, Kürt'e düşmanlık etmek. Bunu hep söylüyorum ve HDP ara ara açıktan yapıyor bu düşmanlığı, çoğu defa zımni, örtülü yapıyor ve ben bunu telin ediyorum, kınıyorum. Kürt adına kimsenin konuşma hakkı yok. Konuşacaksak bakın, ben konuşurum.’ kaydını düştü.

‘Aydemir: Kürt’ü yüreğine nakşetmiş bir insanım’

Komisyondaki HDP Milletvekillerinin yaklaşım ve söylemlerine tepki veren Milletvekili Aydemir, HDP’li bir milletvekiline cevap vererek, ‘Bakın, Kürt'ü temsil eden benim, ben, kimsenin haddine değil. Ben Kürt değilim, ben Türk'üm ama senden bin defa, milyon defa, milyar defa Kürt'ü yüreğine nakşetmiş bir adamım. Kürt'ten daha vatansever, kıvamı yüksek çok az insan gördüm ben, imanı kavidir kardeşlerimin. ‘ diye konuştu.

‘Her tarihi yapı ihtimam görüyor artık’

Milletvekili Aydemir, ‘Burada Kültür Bakanlığının, Turizm Bakanlığının bütçesini görüşüyoruz. Biz bütün Türkiye sathına bu Bakanlık bütçesiyle neyi nakşedebiliriz, neyi kazandırabiliriz, ona bakacağız. Bugüne kadar AK Parti'yle beraber bunları yapmışız elhamdülillah. Bizden önce başka vesilelerle söyledim: Bir caminin tamirini yapabilmek için envaitürden numaralar çekiliyordu amiyane ifadesiyle. Gazetecilik yaptım, bu işleri yakından takip etmişim. Şimdi, takibi yapılmayan, tamiri yapılmayan, mamur hâle getirilmeyen tarihî eserimiz yok, en ücra köylerdekiler bile yapılıyor. ‘ hatırlatmasında bulundu.

‘Her türlü ayırımcılık ve bölücü dile hayır’

Her türlü ayırımcılığa karşı olduklarını vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Biz tek millet kavramı derken kimsenin etnik kimliğini yahut da inanç sadedinde bir yere raptolmasını asla inkâr etmedik ki, her vesile söyledik. Kürtlük bizim şerefimizdir, Cenabı Hak bahşetmiş, onu alır başımızın üstünde taşırız. İnkâr ne haddimize bizim, biz tam tersi, ama bölücü bir lisan kullanıp, ırkçı bir dil kullanıp onu öne çıkarırsan en başta ben itiraz ederim çünkü benim Karaçoban'daki, Karayazı'daki, Tekman'daki hemşehrim bana diyor ki, yazın bütün bütün köyleri gezdim "Ya, İbrahim Bey, amandır bunlara fırsat verme, bu bölücü dile fırsat verme, sen benim vekilimsin." diyor. Öyleyse şimdi siz bu dili kullanmayacaksınız.’ dedi. Milletvekili Aydemir, ‘Kürt bu vatanın her tarafının sahibidir. Kürt'e düşman olanlar da "Kürt ili, Kürt ilçesi" diyorlar, buna itiraz ediyorum.’ diye konuştu.

Rtük’e yönelik tespitler

Sunumunda RTÜK’e dönük tespitlerini de aktaran Milletvekili Aydemir, Kurumun uyguladığı müeyyidelere yönelik eleştirilere cevap verdi, verilen cezaların haklı olduğunu kaydetti. Kendisine ait bir ifadenin bir Tv kanalında yanlış ve yanlı biçimde aktarıldığını anlatan Milletvekili Aydemir, ‘RTÜK’te partilerin seçtikleri temsilcileri var, HDP'nin de var. Bakın, bir televizyonun benimle ilgili yaptığı haberi söyleyeceğim. Yakın zamanda bu yapıldı, Burada Plan ve Bütçe Komisyonunda bir kanun görüşmesi esnasında Garo Paylan intiharlardan bahsediyor, ben de ona diyorum ki: "Teknik bir mevzu görüştüğümüz kanun; bunlar teknik mevzu, insanlara yönelme." Ne demek bu? İntihar edenler varsa, bunların aileleri var, o insanları mutazarrır hâle getirmemek lazım, bu anlamda söylüyorum. O da başka bir şey söylüyor falan "Yahu! Şunu propaganda vesilesi yapma." diyorum. Kime? Garo Paylan'a. Sonra o televizyon nasıl bir manşet atıyor, biliyor musunuz? "AKP'li vekil şok etti." Ne yapmış AKP'li vekil; ben? "Efendim, intiharlar propaganda olsun diye yapılıyor." demişim. Yahu insan propaganda olsun diye ölür mü? Biraz önce bahsettiğiniz o televizyonlardan biri yapıyor bunu. ‘dedi.

Aydemir’den sosyal medyadaki algı operasyonlarına tepki

Aynı yanlış aktarımın iklim Değişikli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçe görüşmeleri sonrasında da yaşandığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Yakın zamanda Çevre Bakanlığı bütçesi görüşülürken, burada bir konuşma yaptım ben, buradaki arkadaşlarımızın hepsi şahit. Herkes biliyor ki karşı tarafın diline pelesenk olan bir kavram var: "Saray" "Saray bütçesi..." "Saray bilmem neyi..." "Saray..." "Saray..." ezber bu, başka bir şey değil. Söz bana gelince şöyle söyledim; "Kardeşim, o 'saray' dediğiniz, sizin kafanızdaki gibi bir saray değil, bir keşhane değil, orada insanlar sabahlara kadar çalışıyorlar." ve yani orada "yemeden içmeden" anlamına gelecek bir söz söyledim. Ertesi gün o gazeteler ne yazdılar, biliyor musunuz? Biraz önce saydığı gazetelerin tamamı. Çünkü bir ajans hazırlıyor bunu, harfine dokunmadan aynısını veriyorlar ve linç ettiriyorlar sosyal medyada, hâlen daha da devam ediyor, yazdıkları şu: "AKP'li vekil dedi ki sarayda açlık var." E, yuh be! Yuh! Pes ya!’ diye konuştu. Aydemir, ‘RTÜK Başkanı Sayın Şahin, çok da fevkalade de güzel yönetiyor, adaleti inşa ederek götürüyor. Öyleyse buraya kayıt düşme adına konuşmamak lazım, hakkı üstün tutmak lazım. ‘ dedi.

Sunumunun son bölümünde Ayasofya’nın ibadete açılmasının tarihi bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Ayasofya'yı açmak bu kadroya nasip oldu. Hayatımızın en büyük şeref levhalarından biri. Cenabı Hakk'a o kadar şükrediyorum ki: "Ya Rabb'i! Sen, ben milletvekiliyken bu nimeti bahşettin ya, o gün bile dedim şimdi canım gitse hiç umurumda değil, bu şeref bile yeter bize." kaydını düştü.

