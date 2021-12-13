BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig’de BB Erzurumspor, 14. hafta oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.
BB Erzurumspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan antrenmanda mavibeyazlılar ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaparak ter antrenmanını tamamladı ve kulüp tesislerinde kampa girdi.
BB Erzurumspor Gençlerbirliği maçı 14 Aralık Salı günü saat 13.30’da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.
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