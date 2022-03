Doğu Anadolu kariyer fuarına rekor ilgi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin (CBİKO) koordinasyonunda, Doğu Anadolu Bölgesindeki 10 üniversitenin öğrencilerini, mezunlarını ve Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarını bir araya getiren Doğu Anadolu Kariyer Fuarı Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, rekor bir katılımla başladı.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde gerçekleşen açılışa, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Valisi Okay Memiş, Ağrı Valisi Osman Varol, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Devlet Eski Bakanı Lütfü Esengün ile paydaş olan üniversitelerin rektörleri, şehrin mülki, idari ve yargı erkânı ile kamu kurumu yöneticileri, özel sektör temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bölgenin en büyük ve en geniş insan kaynakları etkinliği olma özelliğine sahip Doğu Anadolu Kariyer Fuarının yaklaşık 30 bin kişilik katılımla gerçekleşen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından Erzurum Türküleri Müzik Dinletisi ile devam eden programda, folklor oyunları ve mehteran gösterisinin ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Fuarın açılış konuşmasını yapan MNG Yönetim Hizmetleri Müdürü Dr. Aydoğan Süer, öğrencilerin geleceklerine katkı sunacak ve kariyer planlamalarında yol gösterici olacak böylesine önemli bir etkinliğe Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi olarak ev sahipliği yapıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fuarcılığın Erzurum’da önemli bir kültür haline geldiğini belirten Süer, yeni döneme Doğu Anadolu Kariyer Fuarı ile başladıklarını ve yıl boyunca ondan fazla fuara ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Rektör Çomaklı: “Hedefimiz nitelikli işgücünü ekonomimize kazandırmaktır”

Pandemiden önce düzenlenen DAKAF’a da Atatürk Üniversitesi olarak ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin tüm ülkede fırsat eşitliği gibi yüce ve manalı bir amaçla desteklediği, üniversitemiz ev sahipliğinde ve bölgemizdeki paydaş üniversitelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF) vesilesiyle tüm misafirlerimizi Erzurum’da ağırlamaktan mutluluk ve onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

65 yıllık köklü geçmişi ve Yeni Nesil Üniversite politikalarıyla bilim dünyanın önde gelen isimlerinden olan ve ülkemizin istihdam politikalarına yönelik nitelikli insan gücü yetiştiren Atatürk Üniversitesi olarak iş dünyasıyla bağlantıları güçlü tuttuklarını ve kariyer odaklı etkinlikleri ön plana çıkardıklarını dile getiren Rektör Çomaklı, “Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefinde olan Türkiye’mizin son yıllarda iktisadi alanda yakaladığı başarıyı sürdürmesinde, bilim dünyasının önemli parçaları olan biz üniversitelere büyük görev düşmektedir. Bu itibarla yürüttüğümüz kariyer odaklı çalışmalar ön plana çıkmaktadır. En önemli hedefimiz ise, nitelikli iş gücü olan eğitimli bireylerin, bölge ve ülkemiz ekonomisine kazandırılmasıdır. Bu nedenle, bölgemizdeki gençlerin niteliklerine uygun iş ve staj fırsatlarına erişim sağlamaları amacıyla büyük önem verdiğimiz bu kariyer fuarında, öğrenci ve mezunlarımızın sektörün önemli kurum, kuruluş, firmaları ve işverenler ile ilişkilerin güçlendirilmeyi, öğrencilere meslekler ve sektörler hakkında doğrudan bilgiye erişim imkânı sağlamayı ve bu yolla kariyer planlama süreçlerine yardımcı olabilmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Doğu Anadolu Bölgesinden 10 üniversitenin iş birliğiyle gerçekleştirilen fuarın çalışma hayatı ve sektörlere ilişkin bilgilerin paylaşılmasının yanı sıra iş ve staj konularında görüşmeler ile mülakat simülasyonlarının yapılacağını, farklı sektörlerden temsilcilerin öğrenci ve mezunlarla söyleşiler gerçekleştireceğini aktaran Rektör Çomaklı, DAKAF’ın düzenlenmesinde başta Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile yönetim ekibi olmak üzere, iç ve dış tüm paydaşlara, şehrin idarecilerine, bürokrasi heyetine, sponsor firmalara, sektörün önde gelen temsilcilerine, gönüllülere ve öğrencilere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Savcı Sayan: “Erzurum, Erzurum’dan büyüktür”

Bölgenin en büyük ve güzel şehirlerinden olan Erzurum’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek konuşmasına başlayan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yerel yöneticiler ve idareciler ile öğrencilerin kariyer planlamalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkenin bekası ve geleceği için, bizler de sorumluluğumuzdaki gençler için çalışmalar yapıyoruz. Unutmayın; Erzurum, Erzurum’dan büyüktür. Siz sadece Erzurum değilsiniz, siz aynı zamanda Kars’sınız, Ağrı’sınız, Muş’sunuz. Bulunduğunuz bölgenin abiliğini yapıyorsunuz. Bizler de destek vererek hep birlikte bu bölgeyi kalkındıracağız” diye konuştu.

Başkan Sekmen: “DAKAF, gençlerle diyalog kanalının oluşmasına vesile olacak”

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin geleneksel hale getirdiği kariyer günlerinin gençlere ufuk açtığını belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan ve gençlere yol gösterici olan DAKAF 22’nin hayırlı olması temennisinde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sisteminin artık yerli ve milli olduğuna dikkat çeken Sekmen, SİHA’lar ve İHA’lar ile yeni bir çağın kapısının aralandığını, bu kapıdan geçecek olanların da ülkemizin parlak gençleri olduğunu söyledi. Sanayide, tarımda, hayvancılıkta, altyapı ve üstyapıda gençlerle beraber çok önemli kalkınma hamlelerine imza atacaklarına yürekten inandığını belirten Başkan Sekmen, bilimle desteklenen çalışmalara öncelik verdiklerini bu sayede sadece sanayi alanında değil tarımda, hayvancılıkta, organik tarımda ve turizmde de öncü olacak projeleri hayata geçireceklerini dile getirdi. Bu atılımları gençlerle birlikte yapacaklarının altını çizen Başkan Sekmen, kariyer fuarının bu iletişim kanalının oluşmasına da vesile olacağını sözlerine ekledi.

Ağrı Valisi Varol: “Modern ulaşım ağlarına sahibiz”

Atatürk Üniversitesi tarafından paydaşları ile birlikte düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarında böylesine müstesna grupla bir arada olmanın verdiği memnuniyetle konuşmasına başlayan Ağrı Valisi Osman Varol, “Bizim özellikle Ağrı'da paydaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz projelerin tamamında ortaya koyduğumuz bir slogan var, hep birlikte “Potansiyelini Keşfet Ağrı” diyoruz. Karayollarımız ve demiryollarımızın yanında bütün illerimizde modern havalimanlarımız var. Dünyanın her tarafından insanları bölgeye taşıyabilecek modern havalimanları inşa ettik, ediyoruz. Devletimiz bu bölgeye tüm olanakları ile tarımsal altyapı yatırımları kazandırıyor, insan kaynağımızı değerlendirmek için istihdamı bu bölgeye çekmek için teşvik politikaları uyguluyor. Bölgemizin merkezi olan Erzurum'un bugün ev sahipliği yaptığı bu güzel etkinlik; bu bahsettiğim olanaklara kavuşmak, bu potansiyelleri hayata geçirmek için büyük önem arz ediyor. Bu nedenle, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği olan herkesi kutluyor, DAKAF 22’nin tüm katılımcılar için hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” dedi.

Vali Memiş: “Siz gençlerimize önemli görevler düşüyor”

Hem kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini hem de özel sektör liderlerini buluşturuyor olmanın şehir adına önemli bir kazanım olduğuna dikkat çeken Erzurum Valisi Okay Memiş, “Kentin güvenliğini sağlamanın yanında, istihdam alanları oluşturarak gençlerimize iş alanları açıyoruz. Özellikle yeni yılla birlikte birçok yatırımın yapılacağı Erzurum’da oluşacak nitelikli iş talebini karşılamak üzere siz gençlerimize önemli görevler düşüyor. Kendinizi geliştirerek milletimize faydalı bireyler olacağına canı gönülden inanıyorum. Geleceğini planlarken bu ve benzeri etkinliklerde edineceğiniz tecrübeler büyük önem taşıyor. Kendinize yakın hissettiğiniz sektörlerle kuracağını iş ağları gelecekte sizlere fayda sağlayacak. Bu düşüncelerle, 300’e yakın firmanın yer aldığı DAKAF 22’den azami ölçüde istifade etmenizi diliyor, fuarın verimli geçmesini temenni ederek emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Milletvekili Altınok: “Geleceğe umutla bakmanıza vesile olacak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz”

Üniversitelerin bulundukları coğrafyaya ilişkin farklılıklarını ve değerlerini bir arada getiren DAKAF’ın öğrencilere yeni ufuklar açacağına işaret eden AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, “Değerli hemşerilerim, sevgili öğrenciler hepiniz hoş geldiniz. 20 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ne bir tane vilayetimiz ne bir tane ilçemizde ne de bir tane köyümüz hizmetsiz kaldı. Buraya kadar değil elbette, daha çok yapacak işimiz var. Çok gayret gösterecek hizmet edecek alanımız var. Sizin gibi çok değerli genç kardeşlerimiz var. Sizin geleceğe çok daha umutla, daha bir şevkle, heyecanla bakmanıza vesile olabilecek çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Şeref Malkoç: “Sizlerin kuracağı gelecek ülkemizi daha müreffeh bir yapıya kavuşturacak”

Böylesine güzel toplantıyı tertip eden, öncülük yapan herkese teşekkürlerini ileterek konuşmasına başlayan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Sevgili gençler, Türkiye'nin yarınları sizsiniz, Türkiye'nin umudu sizsiniz, Türkiye'nin heyecanı sizsiniz. 21 yüzyılda Türkiye ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. O açıdan kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz hem kendinize, hem annebabanıza hem de çevrenize ve ülkenize faydalı olursunuz. Aziz gençler; aranızdan yeni Aziz Sancarlar, yeni Selçuk Bayraktarlar çıkacak. Sizden ricam ülkeniz için çalışmanız ve asla umutsuzluğa kapılmamanız. Sizlerin tesis edeceği gelecekle ülkemiz daha müreffeh bir yapıya kavuşacak. Bu düşüncelerle açılışını gerçekleştireceğimiz DAKAF 22’nin tüm öğrencilerimiz ve sektör temsilciler için verimli geçmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlikler 2 gün boyunca devam edecek

Ülkemizin ve bölgemizin kendi alanında lider, kamu ve özel sektörden 300’e yakın kurum ve kuruluşun iştirak ettiği fuara, öğrencilerin ve mezunların ilgisi de büyük oldu. Ev sahibi Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra paydaş üniversitelerden ve bölgedeki diğer okullardan gelen binlerce öğrenci de fuar kapsamında ağırlandı. Teknoloji, tasarım ve inovasyon alanlarına da geniş yer ayrılan fuarda; yazılım, bilişim, teknoloji, iletişim gibi farklı alanlarda hizmet veren firmaların stantlarını ziyaret eden ve kariyer planına doğru yönde şekil vermek isteyen öğrenciler, merak ettikleri tüm konuları firma yetkilileriyle paylaşma fırsatını yakaladı. Paneller, sunumlar, seminerler, bilgilendirme oturumları, eğitimler, atölye çalışmaları, mülakatlar ve mülakat simülasyonları ile oldukça geniş bir katılımcı kitlesine ulaşan DAKAF 22’de, gençlerin henüz öğrencilikleri devam ederken eğitim, ilgi ve becerilerine uygun kariyer alanlarını belirlemelerine, ayrıca iş ve staj olanaklarına ulaşmalarına imkân sağladı.

Fuarda buzdan heykeller ilgi odağı oldu

Atatürk Üniversitesi tarafından Fuar Merkezinin girişinde yer alan buzdan heykellere ise ilgi yoğun oldu. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 35 kamyonla getirdiği kar ile Atatürk Üniversitesi Ata Buz Müzesi'nden getirilen buzdan yapılan heykellerin yer aldığı fuar alanında, öğrenci ve akademisyenlerin yaklaşık bir haftalık çalışmasıyla yapılan Erzurum'un tarihini yansıtan eserlerin yanı sıra Türkiye'nin otomobili TOGG ile milli muharip uçağı, kalıp haline getirilen buzlardan da İHA ve SİHA'lar yapıldı.

Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, 8 Mart akşamına kadar misafirleri için kapılarını açık tutacak.

