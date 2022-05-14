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Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temeli atıldı

İHA

Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temeli atıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin mega projelerinden biri olan Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temel atma töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleşti.
Törende Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 1174 konut ve ticari alanda hak sahibi olan vatandaşlara anahtarları teslim edildi. Bakan Kurum, törende yaptığı konuşmada, “AK Parti iktidarları olarak; Erzurum’a son 20 yılda 42 milyar lirayı aşkın dev yatırımlar kazandırdık. Sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı ve üstyapı çalışmalarına kadar 10 milyar liralık Çevre ve Şehircilik yatırımını bir bir gerçekleştirdik. Şu an hâlihazırda Erzurum’da yaklaşık 2 milyar liralık yatırımımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.
“Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ sloganıyla başlattığı çalışmalarımıza, Erzurum’da da gece gündüz demeden devam ediyoruz. Hamd olsun; işte bugün de verdiğimiz sözleri tutuyor; kentsel dönüşüm çerçevesinde anahtar teslimleri yapıyor, yeni yuvalarımızın temellerini atıyoruz. Bugüne kadar TOKİ Başkanlığımızla; Erzurum’da toplam yatırım değeri 3.2 milyar lira olan 9.792 konutu sizlere armağan ettik. Yavrularımız için okullar yaptık, hastalarımız için hastaneler inşa ettik. Camilerden dükkânlara ve kamu binalarına kadar onlarca eserimizi hizmete aldık” diyen Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Erzurum’da toplam yatırım değeri 1.5 milyar lira olan 3.857 konut, 127 dükkân, ilkokul, millet bahçesi ve sosyal donatıların yapımına devam ediyoruz. Bugün deprem dönüşümü noktasındaki kararlılığımızı; Yakutiye, Palandöken ve Narman’da da toplam 2.5 milyon metrekarelik alanda gösteriyoruz. Allah’ın izniyle; kentsel dönüşüm çalışmalarıyla; şehrimizi sağlıksız yapı stoğundan tamamen temizleyene kadar da durmayacağız. Şu an hali hazırda Yakutiye ilçemizde bir yandan yeni konutlar için kamulaştırma yaparken öte yandan tam 2026 yeni konut inşa ediyoruz. Şenkaya ve Aziziye’deki çalışmalarımızı bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Pasinler ve Palandöken’deki konutlarımızın tamamını, inşallah 2023 yazına kadar teslim edeceğiz. Narman’da 696 yeni konut ve dükkânımızın inşasına en kısa sürede başlıyoruz.”
“Erzurum’a yeni bir tarih, kültür ve yeşil aksı kazandırıyoruz”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kente yeni bir tarih, kültür ve yeşil aksı kazandırdıklarını bildirdi. Kurum, şu kaydı düştü: “Meydanımızın güneyindeki millet bahçesi ile kale etrafı, Çifte Minareli Medrese, Ulu Camiyi karşısı ve Narmanlı camisinden Hacı Cuma’ya birleştirerek; yeşili ve tarihi buluşturuyor, bu aksın çevresindeki görüntü kirliliğini de tamamen ortadan kaldırıyoruz. Bu çerçevede 80 milyon liralık kamulaştırma bedeliyle şu ana kadar 75 bina ve 270 bağımsız birimin yıkımını gerçekleştirdik.
Şimdi inşallah, millet bahçesi içerisindeki metruk binaların tamamını kamulaştıracağız; yine müzemize bitişik olan çok katlı binaları da hak sahibi kardeşlerimizle uzlaşarak; bu alanı tamamen dönüştüreceğiz. İnşallah tüm bu kamulaştırmalar ve yenileme çalışmalarımızın tamamlanmasıyla buraya gelenler; sadece ihya edilmiş bir meydanı değil, bir tarihi kent merkezinin havasını, ruhunu, Erzurum’un binlerce yıllık tarih ve medeniyet birikimini hissedecek, burada şanlı mazimize şahitlik edecekler. Erzurumlu kardeşlerimiz tarihi kent meydanına yeniden kavuşurken; buraya gelen her misafirimiz, büyük bir meydandan başlayarak adeta bir tarih ve kültür yolculuğuna çıkacak. Erzurum’da İller Bankamızla toplam yatırım değeri 1.1 milyar lira olan 124 altyapı ve üstyapı projemizi sizlere sunduk. Erzurum Kalesi ve çevresinde yer alan Kültür Yolu Projesi 2. etabına devam ediyoruz. İnşallah Eylül ayında bitireceğiz. Yine Pasinler otelinin yapımında sona yaklaştık. Bu projemizi de önümüzdeki aylarda hizmete alacağız, Erzurum turizmine katkı sunacağız. Erzurumluların yaşam kalitesini artıracak, şehrin hemen hemen her yerinde, toplam büyüklüğü 427 bin m2 olan 12 millet bahçesi projemize hızla devam ediyoruz. Yakutiye’de Hilalkent, Aziziye Yüzüncüyıl, Oltu, Horasan’da Camikebir ile Palandöken’de Şehit Polis Ali Kamacı ve Cahit Kaya Millet Bahçelerimizin açılışlarını yaptık. Horasan ile Aşkale Bahar Kalkanı Millet Bahçelerimizin de yapımlarını tamamladık. Yakutiye ile Uzundere Tortum Gölü millet bahçelerimizin yapımına devam ediyoruz. İspir ile Hınıs’taki millet bahçesi proje çalışmalarına da süratle devam ediyoruz. İnşallah millet kıraathaneleri, oyun alanları, basketbol ve voleybol sahalarıyla tüm millet bahçelerimizi en kısa sürede tamamlayacak, Erzurum’un o eşsiz güzelliğini, yeşil dokusunu daha da artıracağız, milletimize yeni yaşam alanları sunacağız.
Elhamdülillah! Tüm bu projelerle; Erzurum’un çevresini, doğasını koruyor, evlerini, dükkânlarını yeniliyor; ekonomisine, istihdamına katkı sunuyoruz. Çünkü biz, milletimiz bizden ne isterse onu yapıyor, milletimizin ne zaman yanında olmamız gerekiyorsa yanlarında soluk alıyoruz.”
Sekmen: “Erzurum’da hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz”
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, Büyükşehir’in hayalleri gerçeğe dönüştüren yeni bir mega projeye daha start verdiğini belirtti. “Erzurum’da göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar her platformda markalaşmaya ve marka değerler üretmeye vurgu yaptık” diyen Başkan Sekmen, törende şunları kaydetti: “Bugün Erzurum’da kentsel dönüşümde tartışmasız bir marka haline geldik. Bir tarih ve medeniyetler beşiği olan kadim şehrimizde tarihsel birikimimizi gün yüzüne çıkarma noktasında önemli adımlar attık. Saltuklu’dan günümüze kadar ulaşabilmiş birçok eseri korumaya aldık, yaptığımız kamulaştırmalarla tarihi dokuyu ön plana çıkarttık. Erzurum’da bugün attığınız her adımda kendinizi tarihle iç içe bulabilir, birbirinden farklı medeniyetlerin izleriyle rahatlıkla karşılaşabilirsiniz. Bakınız; nasıl ki Yakutiye’yi Palandöken’e bağlarken 50 yıllık bir özlemi hayata geçirdiysek, burada da 1957 yılında alınan bu tarihi kararı uygulamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bundan 65 yıl önce Gürcükapı semtinin düzenlenmesi, Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Üç Kümbetlerin çevresinde kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılmasının büyük bir ihtiyaç olduğu sürekli konuşuluyordu. İşte bunlar birer hayaldi. Kamulaştırma hayaldi, istimlak hayaldi. Hamd olsun bugün bu hayalleri Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin desteğiyle, Kabinemizdeki Bakanlarımızla, Murat Kurum Bakanımızla, Erzurum Milletvekillerimizle, Cumhur İttifakımızla, AK Parti ve MHP teşkilatlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde gerçeğe dönüştürdük. 13 bin 628 metrekarelik alanda yapacağımız meydan projemiz çerçevesinde 40 bağımsız iş yeri ve 180 araçlık otopark da inşa edeceğiz. Sığınak bölgesinin de bulunacağı projemiz inşallah 4 aya tamamlanmış olacak. 65 yılın hayali olan mega projemiz, Erzurum’a hayırlı ve uğurlu olsun. Erzurum’u her yönüyle yaşanabilir hale getirmek ve şehri sürdürülebilir kalkınmaya imkân sunan bir zemin üzerine oturtmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bilinmelidir ki; Erzurum’u geliştireceğiz, güzelleştireceğiz ve geleceğin marka şehirleri arasına bu marka kentin adını mutlaka yazdıracağız.”
Konuşmaların ardından dev projenin temeli atıldı, konut ve iş yerlerinin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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