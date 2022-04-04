Mübarek Ramazan ayı devam ederken illlerin imsakiye takvimi de sık sık araştırılıyor. Erzurum İmsakiye 2022 takvimi, bu ilde yaşayan ve oruç tutanlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 30 günlük Erzurum imsakiye takvimi paylaşıldı ve Erzurum iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri belli oldu. Peki, Erzurum imsakiyesi ile Erzurum iftar saati ve sahur vakti bugün kaçta? İşte, Erzurum iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri 2022

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