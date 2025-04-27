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        Haberler Bilgi Yaşam Erzurum Kongresi Tarihi, Kararları, Maddeleri, Amacı ve Önemi: Erzurum Kongresi Ne Zaman Yapıldı? htrh

        Erzurum Kongresi Tarihi, Kararları, Maddeleri, Amacı ve Önemi: Erzurum Kongresi Ne Zaman Yapıldı?

        23 Temmuz ve 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirilen Erzurum Kongresi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi ve işgallere karşı direniş bakımından kritik bir dönüm noktası olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü ve Anadolu topraklarının işgali karşısında gerçekleştirilen bu kongre, Türk halkının birleşerek kendi kaderini tayin etme kararlılığını sergilemiştir. Erzurum Kongresi alınan kararları, Türk milletinin işgallere karşı halkın beraberlik ve birlik halinde hareket etmesinin gerekliliğine dikkat çekmiştir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 10:07 Güncelleme: 27.04.2025 - 10:07
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        Erzurum Kongresi Tarihi Kararları
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        Erzurum Kongresi, halkın egemenliğini savunma kararlılığıyla direnişin temelini atmış ve bu yönüyle Kurtuluş Savaşı'na ilham vermiştir. Aynı zamanda, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin yönünü belirleyen önemli bir dönüm noktası olmuştur. İşte, Erzurum Kongresi önemi…

        Erzurum Kongresi, 23 Temmuz 1919’da Erzurum’da toplanmış ve 7 Ağustosa kadar süren görüşmelerin ardından sona ermiştir. Erzurum Kongresi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin temellerinin atıldığı tarihi bir toplantıdır. Anadolu’nun işgali karşısında ulusal direnişi örgütleyerek halkı bağımsızlık yolunda bir araya getiren Kongrenin toplanma amacı, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanmasına karşı direnişi örgütlemektir. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar, ulusal birliğin sağlanabilmesi adına birlikte hareket etmenin zorunlu olduğunu açık biçimde ortaya koymuştur. Peki, Erzurum Kongresinde ne vurgulandı? Bu kongre, işgallere karşı direnme çağrısının yapılacağını ve Türkiye’nin egemenliğine zarar verecek her türlü dış müdahaleye karşı çıkılması gerektiğini vurgulamıştır. Türk milletinin ulusal egemenliğe sahip çıkma iradesini yansıtan Erzurum Kongresi, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç noktalarından biri olmuştur. İşte Erzurum Kongresi’nin tarihi ve alınan kararlar...

        ERZURUM KONGRESİ NE ZAMAN YAPILDI?

        Erzurum Kongresi, 23 Temmuz 1919’da başlayıp 7 Ağustos’ta tamamlanarak Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden gelen 38 delegenin katılımıyla yapılmıştır. Bu kongre, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecindeki en kritik adımlardan biri olarak tarihe geçerken, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında halkın bağımsızlık ve özgürlük taleplerinin yüksek sesle ifade edildiği tarihi bir zirve olmuştur.

        ERZURUM KONGRESİ NEREDE YAPILDI?

        Erzurum Kongresi, dönemin en dikkat çekici yapılarından biri olan Erzurum’daki Rüstem Paşa Kervansarayı'nda yapılmıştır.

        Kongrenin toplandığı bu mekan, hem stratejik bakımdan önemli bir konumda yer alırken hem de katılımcıların rahatça ulaşım sağlayabileceği bir yer olması sebebiyle tercih edilmiştir.

        ERZURUM KONGRESİ TOPLANMA AMACI NEDİR?

        Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin temellerini atmak için düzenlenen Erzurum Kongresi'nde, halkın egemenlik haklarını savunarak işgalci güçlere karşı direnme kararı alınmıştır. Ülkenin geleceğini belirlemek amacıyla alınacak kararların tartışıldığı Erzurum Kongresi’nde; Osmanlı İmparatorluğu'nun işgale uğrayan topraklarında milletin iradesini ortaya koymasına karar verilmiştir.

        Anadolu'nun işgalden kurtulması için gerekli siyasi, askeri ve toplumsal reformların görüşüldüğü bu kongre, bağımsızlık mücadelesini hızlandırmak için bir araya gelmiştir. Erzurum Kongresinde halkın iradesi savunulurken, Türk milletinin haklarını koruyacak bir direnişin stratejisi belirlenmiştir.

        ERZURUM KONGRESİ MADDELERİ

        • Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür ve bölünemez.
        • Osmanlı hükümetinin işgaller karşısında etkisizliği kabul edilmiştir.
        • Manda ve himaye kabul edilemez.
        • Halkın egemenliği esastır.
        • Bir kurultay toplanması kararı alınmıştır.

        ERZURUM KONGRESİ KARARLARI

        • Vatanın birliği ve tam bağımsızlık ilkesi: Türk milletinin toprakları, tek bir bütün olarak kabul edilmiştir. İç karışıklıklara ve dış müdahalelere karşı direnme hakkı vurgulanmıştır.
        • Manda ve himaye reddedilecektir: Milli bağımsızlık uğrunda her türlü dış desteğin reddedilerek, sadece milletin kendi gücüyle işgallerden kurtulacağı görüşü benimsenmiştir.
        • Halkın iradesi esastır: Halkın egemenliğini savunan kongre, hükümetin halkın iradesine bağlı bir yapıya sahip olmasının gerekliliğini vurgulamıştır.
        • Anadolu’dan bir kurultay halkı temsil edecek: Erzurum Kongresi, bağımsızlık mücadelesini düzenlemek amacıyla gerçekleştirilmiş ve Anadolu'dan bir kurultay toplanarak halkı temsil edecek kişilerin seçilmesini önermiştir.

        İşgallere karşı direniş örgütlenmesi: Erzurum Kongresinde, Türk milletinin işgaller karşısında nasıl direniş göstereceği konusunda da çeşitli stratejik kararlar alınmıştır.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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