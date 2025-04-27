Erzurum Kongresi, halkın egemenliğini savunma kararlılığıyla direnişin temelini atmış ve bu yönüyle Kurtuluş Savaşı'na ilham vermiştir. Aynı zamanda, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin yönünü belirleyen önemli bir dönüm noktası olmuştur. İşte, Erzurum Kongresi önemi…

Erzurum Kongresi, 23 Temmuz 1919’da Erzurum’da toplanmış ve 7 Ağustosa kadar süren görüşmelerin ardından sona ermiştir. Erzurum Kongresi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin temellerinin atıldığı tarihi bir toplantıdır. Anadolu’nun işgali karşısında ulusal direnişi örgütleyerek halkı bağımsızlık yolunda bir araya getiren Kongrenin toplanma amacı, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanmasına karşı direnişi örgütlemektir. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar, ulusal birliğin sağlanabilmesi adına birlikte hareket etmenin zorunlu olduğunu açık biçimde ortaya koymuştur. Peki, Erzurum Kongresinde ne vurgulandı? Bu kongre, işgallere karşı direnme çağrısının yapılacağını ve Türkiye’nin egemenliğine zarar verecek her türlü dış müdahaleye karşı çıkılması gerektiğini vurgulamıştır. Türk milletinin ulusal egemenliğe sahip çıkma iradesini yansıtan Erzurum Kongresi, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç noktalarından biri olmuştur. İşte Erzurum Kongresi’nin tarihi ve alınan kararlar...

ERZURUM KONGRESİ NE ZAMAN YAPILDI?

Erzurum Kongresi, 23 Temmuz 1919’da başlayıp 7 Ağustos’ta tamamlanarak Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden gelen 38 delegenin katılımıyla yapılmıştır. Bu kongre, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecindeki en kritik adımlardan biri olarak tarihe geçerken, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında halkın bağımsızlık ve özgürlük taleplerinin yüksek sesle ifade edildiği tarihi bir zirve olmuştur.

ERZURUM KONGRESİ NEREDE YAPILDI?

Erzurum Kongresi, dönemin en dikkat çekici yapılarından biri olan Erzurum’daki Rüstem Paşa Kervansarayı'nda yapılmıştır.

Kongrenin toplandığı bu mekan, hem stratejik bakımdan önemli bir konumda yer alırken hem de katılımcıların rahatça ulaşım sağlayabileceği bir yer olması sebebiyle tercih edilmiştir.

ERZURUM KONGRESİ TOPLANMA AMACI NEDİR?

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin temellerini atmak için düzenlenen Erzurum Kongresi'nde, halkın egemenlik haklarını savunarak işgalci güçlere karşı direnme kararı alınmıştır. Ülkenin geleceğini belirlemek amacıyla alınacak kararların tartışıldığı Erzurum Kongresi’nde; Osmanlı İmparatorluğu'nun işgale uğrayan topraklarında milletin iradesini ortaya koymasına karar verilmiştir.