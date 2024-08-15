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        Erzurum Kültür Yolu Festivali 17 Ağustos'ta başlıyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci durağı Erzurum'da 17 Ağustos'ta başlayacak. Geçen sene ilk kez festival rotasına dahil olan Erzurum'da bu yılki 9 günlük festivalde konser, sergi, atölye, söyleşi, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinlikler düzenlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 10:57 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:57
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        Erzurum Kültür Yolu Festivali başlıyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci durağı Erzurum olacak.

        Kentte 17-25 Ağustos'ta düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'nde şehrin tarihi, kültürel ve doğal zenginliği ile sahip olduğu değerlerin daha görünür hale getirilmesi amaçlanıyor.

        Geçen sene ilk kez festival rotasına dahil olan Erzurum'da bu yılki 9 günlük festivalde konser, sergi, atölye, söyleşi, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinlikler düzenlenecek.

        50 NOKTADA 500 CİVARI ETKİNLİK

        Yaklaşık 50 noktadaki 500 civarı etkinlikte, 1000'e yakın sanatçının halkla buluşacağı festival, 17 Ağustos'ta Çifte Minareli Medrese önündeki FotoMaraton etkinliği ile başlayacak.

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        Festival, şehrin dört bir yanında düzenlenecek konserlerde Oğuzhan Koç, Buray, Gökhan Tepe, Dudublüman, Ebru Yaşar, Özgün, Tuğba Yurt, Madrigal ve Alişan gibi bilindik sanatçılar sahne alacak.

        Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ile ressam Amine Sultan Tan'ın Filistin'de yaşananlar ile Kudüs'ün tarihi, konulu "Suyun Üstündeki Rüya: Kudüs" gibi onlarca sergi izlenime sunulacak.

        Festival süresince düzenlenecek söyleşilerde Yazar Altay Cem Meriç, fenomen Ömer Başdoğan ile gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Hop Dedik Ayhan ve Mehmet Aydın, İbrahim Sadri, Osman Egin, Züleyha ile Beyhan Budak, Dosta doğru ile Nihat Hatipoğlu, Fırat Türkmen ve Ahmet Fescioğlu, Sevgi Deniz ve Serhat Yabancı, Işıl Açıkkar ve Saliha Erdim, Hacı Ali Konuk, Tarık Tufan, Doç. Dr. Rabia Akarsu, İsmail Bingöl, Melike Günyüz, Derya Işık Özbay, Hilal Koçyiğit dinleyicileriyle buluşacak.

        ATÖLYELERDE GELENEKSEL EL SANATLARI

        Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin oyun ve performanslarının yer alacağı festivalde "Folklorama" müzikali, "Şekeronya" çocuk oyunu ve "Tango Tango" konseri ile "Kapıların Dışında", "Bence Katil Öldürdü" ve "Kadınlar Filler ve Saireler" oyunları izlenebilecek.

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        Gerçekleştirilecek atölyelerde geleneksel el sanatları sergilenerek farkındalık oluşturulacak, Kültür Yolu Festivali Aşıklar Sahnesi'nde Mahmut Kıvanç, Ümit Turan, Selami Eleman ve Ayhan Yalçın sahne alacak.

        Kentin simge isimlerinden "Teyo Emi ve Avanesi" ile temaşa etkinliğinde Aşıklar buluşmasının gerçekleştireceği festivalde, Aşıklar Kıraathanesi Sohbetleri'nde Mehmet Göktaş, Alvarlı Efe ve İbrahim Hakkı Hazretleri, Erzurum Şehrengizi ve Nene Hatun konuşulacak.

        "ÇOCUK KÖYÜ"NDE DOYASIYA EĞLENCE

        Narman ilçesinin Samikale Mahallesi'nde ise onur konuğu olarak Hüseyin Sümmanioğlu'nun katılacağı Aşık Sümmani Anma Programı düzenlenecek.

        Olimpiyat Parkı'nda kurulacak "Çocuk Köyü"nde festival boyunca sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları, atölye çalışmalar ve sahne gösterilerinde çocuklar doyasıya eğlenecek.

        Ayrıca gastronomik zenginliği ve coğrafi işaretli ürünleriyle öne çıkan kentte 12 noktada belirlen "Festival Lezzet Durakları"nda yerli ve yabancı ziyaretçilere asırlara dayanan lezzetleri hikayesi, malzemesiyle deneyimleme ve keşfetme imkanı sunulacak.

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        #yerel haberler
        #Erzurum
        #Kültür Yolu Festivali
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