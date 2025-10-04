Erzurumspor: 1 - Vanspor FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Erzurumspor sahasında Vanspor FK ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Trendyol 1. Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Erzurumspor sahasında Vanspor FK'yı ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekip 55. dakikada Eren Tozlu ile öne geçerken; konuk takım ise 68'de Matija Orbanic (k.k) ile eşitliği yakaladı.
3 maçtır berabere kalan Erzurumspor 15 puana yükseldi. Vanspor ise 13 puana ulaştı.
Ligin 10. haftasında Erzurumspor deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak. Vanspor ise sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.