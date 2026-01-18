Habertürk
Habertürk
        Erzurumspor: 2 - Amedspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Erzurumspor: 2 - Amedspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor sahasında Amedspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 15:50 Güncelleme: 18.01.2026 - 15:50
        Erzurumspor Amedspor'u 2 golle geçti!
        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yendi.

        Stat: Erzurum Kazım Karabekir

        Hakemler: Erdem Mertoğlu, Ramazan Ufuk Avdaş, Mehmet Şengül

        Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Baiye, Benhur Keser (Dk. 73 Sylla), Crociata (Dk. 84 Adem Eren Kabak), Sefa Akgün (Dk. 65 Rodriguez), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 73 Cengizhan Bayrak), Eren Tozlu (Dk. 85 Hüsamettin Yener)

        Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Poko (Dk. 85 Tarkan Serbest), Traore, Moreno, Dia Sabia (Dk. 85 Celal Hanalp), Afena-Gyan (Dk. 73 Fernando), Hasani

        Goller: Dk. 63 Eren Tozlu, Dk. 90+5 Baiye (Erzurumspor FK)

        Kırmızı kartlar: Dk. 79 Kahraman Demirtaş, Dk. 90+1 Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)

        Sarı kartlar: Dk. 65 Eren Tozlu, Dk. 90+6 Sylla (Erzurumspor FK)

