Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig BB Erzurumspor Erzurumspor FK: 1 - Çorum FK: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Erzurumspor FK: 1 - Çorum FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK, evinde Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. 2. yarıda Benhur Keser'in golüyle galibiyete ulaşan Erzurumspor FK, puanını 33'e yükseltti. Çorum FK ise haftayı 32 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2025 - 18:03 Güncelleme: 28.12.2025 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumspor FK, tek attı üç aldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Mavi Beyazlılar, Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazandı.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golü 52. dakikada Benhur Keser attı.

        Bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 33'e çıkarırken, Çorum FK ise 32 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Sivasspor'a konuk olacak. Çorum FK, Amedspor ile deplasmanda karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Serkan Keskin'in babası son yolculuğuna uğurlandı

        Oyuncu Serkan Keskin'in hayatını kaybeden babası Vehbi Keskin, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde toprağa verildi. Keskin'i, cenazede yakınları ve sanatçı dostları yalnız bırakmadı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor