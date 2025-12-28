Erzurumspor FK: 1 - Çorum FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK, evinde Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. 2. yarıda Benhur Keser'in golüyle galibiyete ulaşan Erzurumspor FK, puanını 33'e yükseltti. Çorum FK ise haftayı 32 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Mavi Beyazlılar, Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 52. dakikada Benhur Keser attı.
Bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 33'e çıkarırken, Çorum FK ise 32 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Sivasspor'a konuk olacak. Çorum FK, Amedspor ile deplasmanda karşılaşacak.