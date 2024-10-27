Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig BB Erzurumspor Erzurumspor FK: 4 - Keçiörengücü: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Erzurumspor FK: 4 - Keçiörengücü: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK, evinde Keçiörengücü'nü 4-0 mağlup etti ve puanını 19'a yükselterek lider oldu. Keçiörengücü ise haftayı 14 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 18:08 Güncelleme: 27.10.2024 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumspor zirvenin yeni sahibi oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla Erzurumspor FK oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 7'de Guram Giorbelidze, 43'te Yakup Kırtay, 64 ve 81. dakikalarda penaltıdan Eren Tozlu attı.

        Bu sonucun ardından Erzurumspor FK puanını 19'a yükselterek zirvenin sahibi olurken, Keçiörengücü ise 14 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, evinde Amed SK'yı ağırlayacak. Başkent ekibi, evinde Çorum FK'yı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'da kadın cinayeti: Diş teknikeri, doktor eşini öldürdü
        Bursa'da kadın cinayeti: Diş teknikeri, doktor eşini öldürdü
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        Genel kurulda Çebi ibra edilmedi!
        Genel kurulda Çebi ibra edilmedi!
        "Demokrasiye asıl tehdit Trump'ı suçlayanlar"
        "Demokrasiye asıl tehdit Trump'ı suçlayanlar"
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Hamaney'den ilk açıklama
        Hamaney'den ilk açıklama
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'