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Erzurumspor FK - Tuzlaspor: 1-2 (MAÇ SONUCU)

Tuzlaspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup etti. İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri Mata ve Adeniyi kaydetti.

Erzurumspor FK - Tuzlaspor: 1-2 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM / DHA

Spor Toto 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Erzurumspor FK, evinde Tuzlaspor'a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibin golleri 10'uncu dakikada Nzuzi Mata ve 15'inci dakikada Adeniyi'den gelirken, Erzurumspor'un tek golünü 45+3'de Eren Tozlu attı.

10'uncu dakikada Muhammed'in pasıyla cezaalanı önünde buluşan Nzuzi Mata'nın sert şutunda top öne çıkan kaleci Göktuğ'un üzerinden ağlara gitti. 0-1.

15'inci dakikada Bilal'in defansın arkasına attığı pasıyla buluşan Adeniyi, topu kaleci Göktuğ'un yanından kaleye gönderdi. 0-2.

29'uncu dakikada Celal'in cezaalanı önüne bıraktığı topa Estrela sert vurdu, yandan auta gitti.

37'nci dakikada Erol Can'ın ortasında kale çizgisi önünde Bünyamin topa dokunamadı.

42'nci dakikada Celal'in kullandığı köşe atışında Mustafa Yumlu, kale çizgisi önünde buluştuğu topu ağlara gönderdi. Maçın hakemi Fatih Tokai, başlama düdüğünü çalmadığı için golü geçersiz sayarak korner atışını tekrarlattı.

45+3'üncü dakikada Orhan Ovacıklı'nın ortasına kafasıyla vuran Eren Tozlu, topu ağlara gönderdi.1-2.

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada ani bir atakla rakip cezaalına giren Ufuk, Rotman'ı geçemedi. Topla buluşan Shala'nın cezalanı sağ çizgsinden vurduğu topu defans önledi.

52'nci dakikada Nzuzi Mata ile paslaşarak Erzurumspor cezaalanına giren Bilal'in şutunu defans çıkardı.

60'ıncı dakikada cezaalanına girerken Yahaya'nın defans müdahalesiyle düşürülmesi sonrası topun Adeniyi'e gitmesi sonucu hakem devam dedi. Adeniyi'nin sert şutunu Göktuğ yumruklarıyla uzaklaştırdı.

63'üncü dakikada Orhan Ovacıklı'nın ortasında defans Eren Tozlu'nun önünde topu kornere gönderdi.

75'inci dakikada Muhammed Demirci'nin defansın arkasına attığı topla buluşan Yahaya, kaleci Göktuğ'u da geçtikten sonra vurdu. Top, yan direğe çarparak auta gitti.

81'inci dakikada kaleci Göktuğ'un Bilal'e yaptığı kontrolsüz harekete hakem Fatih Tokail penaltı noktasını gösterdi. VAR'da izlenen pozisyonun penaltığı değil öncesinde ofsayt olduğu belirlendi.

85'inci dakikada Güney'in cezaalanı önünden sert şutunda kaleci Kurtuluş, topu parmaklarıyla kornere gönderdi.

90+6'ncı dakikada Rosheuvel, kaleci Kurtuluş'la karşı karşıya kaldığı anda kötü vurdu, top auta gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçı Tuzlaspor 2-1 kazandı.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Fatih Tokail, Muhammet Ali Doğan, Buğra Can Semercioğlu

ERZURUMSPOR FK: Göktuğ - Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu (Dk.69 Fırat), Ufuk, Hasan Batuhan (Dk.67 Alican), Bergdich (Dk.67 Rosheuvel), Celal (Dk. 46 Muhammed Furkan), Estrela, Orhan Ovacıklı, Shala (Dk.82 Güney), Eren Tozlu.

TUZLASPOR A.Ş.: Kurtuluş - Rotman, Mehmet Taş, Nzuzi Mata (Dk.55 Yahaya), Adeniyi (Dk.79 Ozan), Bilal (Dk.90+1 Mehmet Coşkun), Bünyamin (Dk.55 Muhammed Demirci), Gökhan, Erol Can, Muhammed, İmbula Wanga (Dk.90+1 Kone).

SARI KART: Göktuğ (ERZURUMSPOR FK), Mehmet Taş, Erol Can, Ozan (TUZLASPOR A.Ş.)

GOLLER: Dk.45+3 Eren Tozlu (ERZURUMSPOR FK), Dk.10 Nzuzi Mata, Dk.15 Adeniyi (TUZLASPOR A.Ş.)

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