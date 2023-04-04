Eş cinayetinde kan donduran ifade...

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DHA

Denizli'de olay, geçen yıl 1 Mart'ta Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Öğlen eve gelen Mehmet Çetin, eşi Fatma Çetin'i (39) bulamayınca ve evin dağınık olmasından şüphelenerek polise kayıp başvurusunda bulundu.

4 YIL ÖNCE ESKİ EŞİNDEN BOŞANMIŞTI DHA'da yer alan habere göre polis, kadının bulunması için harekete geçti. Ekipler, Mehmet Çetin ile yaptıkları görüşmede Fatma Çetin'in 4 yıl önce boşandığı ilk eşi tekstil işçisi Ebubekir Karakurt'la (40) telefonda görüşüp, tartıştıklarını söyledi.

ESKİ KOCA GÖZALTINA ALINDI Olay yerinde inceleme yapan polis, Fatma Çetin'in eski eşi Karakurt tarafından kaçırılmış olma ihtimali üzerine çalışma başlattı. Polis, Çetin'in bakıcılığını yaptığı komşusunun 4 yaşındaki oğlu A.K.'ye Karakurt'un fotoğrafını gösterdi. A.K.'nin teşhis etmesi üzerine Karakurt, şüpheli olarak gözaltına alındı.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ Sorgulanan Karakurt, Fatma Çetin ile telefonda tartıştığı eski eşini evine gidip, boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Karakurt, ardından da cesedi battaniyeye sarıp, çuvala koyarak ormanda gömdüğünü anlattı. Karakurt, tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI Karakurt hakkında 'Boşandığı eşini tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Karakurt'un öldürdüğü eski eşinin evinin anahtarını daha önce çoğalttığı belirtildi.

BANYOYA SAKLANIP BEKLEDİ Olay günü saat 06.00 sıralarında Karakurt'un yanına eldiven, ip ve çuval alıp Fatma Çetin'in yaşadığı apartmanın bodrumunda saklandığı vurgulandı. Karakurt'un Çetin'in öğlen okuldaki kızına beslenme götürmek için evden çıktığı sırada anahtarla kapıyı açarak içeri girdiği ve evdeki eski eşinin bakıcılığını yaptığı A.K. ile konuştuktan sonra banyoya saklanıp, beklediği ifade edildi.

CESEDİ ÇUVALA KOYUP BATTANİYEYE SARDI Karakurt'un eve gelip, banyoya yönelen eski eşi Çetin'e yumrukla saldırdıktan sonra yanında getirdiği iple boğarak öldürdüğü, cesedi önce çuvala ardından da evde bulduğu battaniyeye sararak aracına taşıdığı da iddianamede yer aldı.