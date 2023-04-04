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Eş cinayetinde kan donduran ifade... "Boğazını iple sıktım, 5 dakika ölmesini bekledim!"

Denizli'de 4 yıl önce boşandığı eski eşi 39 yaşındaki Fatma Çetin'i evinde boğarak öldürdükten sonra cesedini ormana gömdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan 40 yaşındaki Ebubekir Karakurt, "Boğazını iple sıktım. 5 dakika boyunca ölmesini bekledim" dedi. İşte cani kocanın tüyleri ürperten ifadesi...

Eş cinayetinde kan donduran ifade...
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DHA

Denizli'de olay, geçen yıl 1 Mart'ta Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Öğlen eve gelen Mehmet Çetin, eşi Fatma Çetin'i (39) bulamayınca ve evin dağınık olmasından şüphelenerek polise kayıp başvurusunda bulundu.

4 YIL ÖNCE ESKİ EŞİNDEN BOŞANMIŞTI

DHA'da yer alan habere göre polis, kadının bulunması için harekete geçti. Ekipler, Mehmet Çetin ile yaptıkları görüşmede Fatma Çetin'in 4 yıl önce boşandığı ilk eşi tekstil işçisi Ebubekir Karakurt'la (40) telefonda görüşüp, tartıştıklarını söyledi.

ESKİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan polis, Fatma Çetin'in eski eşi Karakurt tarafından kaçırılmış olma ihtimali üzerine çalışma başlattı. Polis, Çetin'in bakıcılığını yaptığı komşusunun 4 yaşındaki oğlu A.K.'ye Karakurt'un fotoğrafını gösterdi. A.K.'nin teşhis etmesi üzerine Karakurt, şüpheli olarak gözaltına alındı.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Sorgulanan Karakurt, Fatma Çetin ile telefonda tartıştığı eski eşini evine gidip, boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Karakurt, ardından da cesedi battaniyeye sarıp, çuvala koyarak ormanda gömdüğünü anlattı. Karakurt, tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Karakurt hakkında 'Boşandığı eşini tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Karakurt'un öldürdüğü eski eşinin evinin anahtarını daha önce çoğalttığı belirtildi.

BANYOYA SAKLANIP BEKLEDİ

Olay günü saat 06.00 sıralarında Karakurt'un yanına eldiven, ip ve çuval alıp Fatma Çetin'in yaşadığı apartmanın bodrumunda saklandığı vurgulandı. Karakurt'un Çetin'in öğlen okuldaki kızına beslenme götürmek için evden çıktığı sırada anahtarla kapıyı açarak içeri girdiği ve evdeki eski eşinin bakıcılığını yaptığı A.K. ile konuştuktan sonra banyoya saklanıp, beklediği ifade edildi.

CESEDİ ÇUVALA KOYUP BATTANİYEYE SARDI

Karakurt'un eve gelip, banyoya yönelen eski eşi Çetin'e yumrukla saldırdıktan sonra yanında getirdiği iple boğarak öldürdüğü, cesedi önce çuvala ardından da evde bulduğu battaniyeye sararak aracına taşıdığı da iddianamede yer aldı.

KURTULMAK İÇİN "SENİ SEVİYORUM" DEMİŞ

Güvenlik kamerası sistemini, apartmanın elektrik şalterini kapatıp, devre dışı bırakan Karakurt'un ardından Çetin'in cesedini Serinhisar'ın Yatağan Mahallesi'ndeki Kefe Yaylası'na götürdüğü ve ormana gömdüğü, üzerine çalılarla örttüğü belirtildi. İddianamede Çetin'in öldürülürken, kendisini kurtarmak için Karakurt'a 'Ebubekir seni seviyorum' dediği de iddianamede yer buldu.

"FATMA ÖLÜNCE KENDİME GELDİM"

Karakurt, yargılamasına Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dün görülen 3'üncü duruşmayla devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ebubekir Karakurt ile tarafların avukatları katıldı. Karakurt, duruşmadaki ifadesinde eski eşinin çocuklarına bakmadığını belirtip, "Boğazını iple sıktım. 5 dakika boyunca ölmesini bekledim. Olay sırasında kendimde değildim. Fatma ölünce kendime geldim" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Karakurt'un ifadesinin ardından tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ertelendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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