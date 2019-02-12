Esas Sosyal´in ilk sosyal yatırımı olan 'İlk Fırsat Programı', üniversiteden yeni mezun gençlerin ilk işbaşı deneyimlerini, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında 12 ay boyunca tam zamanlı olarak çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor. Aynı zamanda 21'inci yüzyıl becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerinde sunulduğu programda, gençlere ilk iş fırsatları verilerek Türkiye'deki eğitimli genç işsizliğe çözüm getirilmesi hedefleniyor.

Gençlerin ayrımcılık yapılmadan geleceğe umutla bakabilmesinin önemine vurgulayan Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı, "Gençlerin işsizlik sorunu aslında hepimizin sorunu. İş aslında var ama nerede var, işte onu bilip arz ile talebi akıllıca buluşturmak gerek. Biz bunun için İlk Fırsat köprüsünü inşa ettik" dedi.

Kamışlı, programın kurumsal destekçileri arasında Sanko Holding, Akfen Holding, Fiba Group, Pegasus Hava Yolları, Volkswagen Doğuş Finans ve Esas Gayrimenkul'ün bulunduğunu söyledi.

ŞEVKET SABANCI'NIN ADIYLA ANILACAK

Programın isminin bundan böyle babası Şevket Sabancı'nın adı ile anılacağını bildiren Emine Sabancı Kamışlı, "Çalışmalarımızın hepsinin arkasında aslında bir ‘vizyoner’ var. Geldiğimiz noktada artık İlk Fırsat Programı da bu vizyoner ile, ‘Şevket Sabancı’ adıyla bir anılmayı hak etti" dedi.

Esas Sosyal Kurucular Kurulu Üyesi Şevket Sabancı ise, "Sabancı Ailesi, gençlerimizin iyi yetişmesine her zaman çok önem vermiştir. İlk Fırsat’a ismimin verilmesi beni çok mutlu etti. Bu girişimde bugüne kadar bizimle beraber olan, bize destek verenlerin hepsine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 92

Yeni mezunlara özel tasarlanmış bir İK anlayışı ve potansiyeli ölçmek üzerine kurgulanmış bir sisteme sahip olan İlk Fırsat Programı kapsamında profesyonel bir seçim sürecinden geçen adayların, programa dahil olduklarında ilk işbaşı deneyimlerini kazanırken, İlk Fırsat Akademi’de eğitim gördükleri bildirildi.

Şu ana kadar İlk Fırsat’ı tamamlayan gençlerin yüzde 80’inin, henüz programı tamamlamadan iş teklifi aldığı belirtilirken, programı tamamlayan gençler arasındaki istihdam oranının da yüzde 92 olduğu kaydedildi.