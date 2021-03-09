Eşeğin oğlağa annelik yapması şaşırttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Eşeğin oğlağa annelik yapması şaşırttı

Adıyaman´ın Besni ilçesinde, doğum sırasında annesi ölen oğlağa annelik yapan eşek şaşırttı

Eşeğin oğlağa annelik yapması şaşırttı
DHA

Adıyaman´ın Besni ilçesinde bağlı Köseceli beldesinde besicilik yapan 45 yaşındaki Ali Şahin´in gebe keçisi, doğumun ardından öldü.

DHA'nın haberine göre Şahin, annesi ölen yavru oğlağa biberonla süt vermeye çalıştı.

Biberondaki sütü kabul etmeyen oğlağı koyunlar da emzirmedi. Ancak, bir süre sonra oğlak, eşeğin memesinden süt emmeye başladı.

Bu durumu görünce şaşkınlık yaşayan Şahin, "Oğlağımız doğumda annesini kaybetti. Emzirmek için biberondaki sütü kabul etmiyor. Diğer, koyunlarımız da oğlağı emzirmedi. En son eşeğin sütünü içti ve bu durum bizi şaşkına çevirdi" dedi.

Şahin, evlerinin maskotu haline gelen ve 'öksüz' adını verdikleri oğlağı eşeğin yanına götürerek beslenmesini sağlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fotoğraflarda güzel ve ince çıkmanın yolları - Haberler
YAŞAMİki fotoğraf arasında dağlar var! Sırrını paylaştı
Sıfırdan inşa edilen ilk kilise: Aya Elenia
YAŞAM5 bin yıllık mahallede bulunuyor... Bu özelliğiyle ...
'Frigya'nın kalbi' Ayazini köyündeki mağaralar turistleri cezbediyor
YAŞAMFrigya'nın kalbindeki mağara cenneti!
4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 kez turladı
YAŞAMTürkiye'yi 7 kez turladı! Durdurak bilmiyor
Muş Ovası'nda kardelen güzelliği
YAŞAMÇetin geçen kıştan sonra açtı... Büyüledi!
Sahile yaklaşan köpek balığı sürüsü panik yarattı
YAŞAMDrone ile görüntülendi... Panik yarattı
Ağaçları sularken 1500 yıllık para buldu
YAŞAMAğacın dibinde buldu! İncelemeye alındı
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Mart 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
YAŞAM8 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları
On Numara sonuçları 8 Mart 2021 - Milli Piyango On Numara çekilişi sorgulama
YAŞAM8 Mart On Numara çekiliş sonuçları
KIYAMET! Son dakika: NASA, Dünya'da yaşamın ne zaman son bulacak?
YAŞAMDünyada yaşam ne zaman bitecek! NASA'dan açıklama