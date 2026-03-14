        Esenler'de aynı noktada yine kaza: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Esenler'de aynı noktada yine kaza yaşandı: 1'i çocuk 2 yaralı

        İstanbul'un Esenler ilçesinde daha önce birçok yaralamalı kazanın yaşandığı iki caddenin birleşimindeki noktada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Biri çocuk 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Çevrede yaşayanlar bu yolda sürekli kaza yaşandığını belirterek çözüm bulunmasını istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 14:59 Güncelleme:
        1

        Esenler ilçesinde daha önce birçok yaralamalı kazanın yaşandığı iki caddenin birleşimindeki noktada motosiklet ile otomobil çarpıştı.

        2

        DHA'nın haberine göre, Nine Hatun Mahallesi Pasinler Caddesi ile Seyit Onbaşı Caddesi kesişiminde geçen günlerde birçok yaralamalı kaza meydana geldi. Dün yine aynı noktada bir kaza daha yaşandı.

        3

        Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan çocuk yola savruldu.

        4

        Motosiklet ile otomobilin çarpışması ve sonrasında yaşananlar ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        5

        Anne ile çocuğunun kazadan saniyeler ile kurtulması da bir başka güvenlik kamerasına yansıdı.

        6

        Yaşanan kazalara sitem eden esnaf Salih Erol, "Burada sürekli kaza oluyor. Pasinler Caddesi ile Seyit Onbaşı Caddesi'nin birleştiği yerde. Bununla ilgili belediyeye başvuru yaptık ancak belediye bizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönlendirdi. Bu hafta bu ikinci kaza. Yaralamalı bir kaza oldu. İki kişi yaralandı. Yetkililerin buradan sesimizi duymasını istiyoruz. Buraya kasis ve levha koyulmasını istiyoruz. Ayda 2-3 kere burada kaza oluyor. Ya araca vuruyorlar ya çocuğa vuruyorlar. Levhaların nereden düz nereden ters geldiği belli değil. Okul saatlerinde buradan araçlar son sürat geçiyor. Tek isteğimiz bu yol sorununu çözmeleri" dedi.

        7

        Bir başka esnaf Orhan Ar ise, "Burası kontrolsüz bir kavşak. Burada sürekli kaza oluyor. Dünkü kazada da sürücü ve çocuk çok feci şekilde yaralandı. Buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Buraya kontrollü bir kavşak yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

        #istanbul haberleri
        #esenler kaza
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        7 yıldır aranıyordu... Özel ekiple bulundu
        7 yıldır aranıyordu... Özel ekiple bulundu
        Gazze'de kum fırtınası
        Gazze'de kum fırtınası
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tedesco için kritik gün
        Tedesco için kritik gün
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları