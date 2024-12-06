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        Haberler Gündem İstanbul Esenler'de kahvehane sahibi uğradığı silahlı saldırıda öldü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Esenler'de kahvehane sahibi uğradığı silahlı saldırıda öldü

        İstanbul Esenler'de bir kahvehane sahibi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 00:31 Güncelleme: 06.12.2024 - 00:32
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        Kahvehane sahibi silahlı saldırıda öldü
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        Tuna Mahallesi 722. Sokak'taki kahvehaneye gelen kimliği belirsiz bir kişi, tartıştığı iş yeri sahibi İhsan Z'ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda ağır yaralanan 62 yaşındaki İhsan Z, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

        Ekiplerin, kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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