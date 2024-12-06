Esenler'de kahvehane sahibi uğradığı silahlı saldırıda öldü
İstanbul Esenler'de bir kahvehane sahibi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Tuna Mahallesi 722. Sokak'taki kahvehaneye gelen kimliği belirsiz bir kişi, tartıştığı iş yeri sahibi İhsan Z'ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda ağır yaralanan 62 yaşındaki İhsan Z, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
Ekiplerin, kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.