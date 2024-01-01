Esenler'de otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ağır yaralı

Esenler'de sabah saatlerinde seyir halindeki otomobil, park halindeki TIR'ın altına girdi. DHA'nın haberine göre; kaza sonrası otomobilde sıkışan 2 kişi ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin otomobilden çıkardığı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Oruç Reis Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Giyimkent Caddesi'nde seyir halinde bulunan Ufuk Kaplan'ın kullandığı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Ufuk Kaplan ve yanındaki kişi otomobilde sıkıştı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Bu sırada polis ekipleri de ikinci bir kaza olmaması için önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TIR'ın altından çıkarılan otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

"BİZ ARACI PARK HALİNDE SANDIK"

Kazayı gören Muhammed Özparlak, "Biz benzinliğe gidiyorduk, aracı park halinde sandık. Yüksek sesle müzik çalıyordu durduk ve ilgili ekiplere haber verdik. Araçta bulunanlardan biri ses veriyordu, diğeri ses vermiyordu. Araçta iki kişi vardı" dedi.

*Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.