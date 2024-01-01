Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenler'de otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ağır yaralı

        Esenler'de otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ağır yaralı

        İstanbul Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki TIR'ın altına girdi. Feci kazada otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki 1 yolcu ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 07:56 Güncelleme: 01.01.2024 - 07:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Esenler'de korkunç kaza: 2 ağır yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Esenler'de sabah saatlerinde seyir halindeki otomobil, park halindeki TIR'ın altına girdi. DHA'nın haberine göre; kaza sonrası otomobilde sıkışan 2 kişi ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin otomobilden çıkardığı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, Oruç Reis Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Giyimkent Caddesi'nde seyir halinde bulunan Ufuk Kaplan'ın kullandığı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

        2 KİŞİ TIR'IN ALTINA GİREN OTOMOBİLDE SIKIŞTI

        Çarpmanın etkisiyle Ufuk Kaplan ve yanındaki kişi otomobilde sıkıştı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

        REKLAM

        YARALILARIN DURUMU AĞIR

        Bu sırada polis ekipleri de ikinci bir kaza olmaması için önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        TIR'ın altından çıkarılan otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

        "BİZ ARACI PARK HALİNDE SANDIK"

        Kazayı gören Muhammed Özparlak, "Biz benzinliğe gidiyorduk, aracı park halinde sandık. Yüksek sesle müzik çalıyordu durduk ve ilgili ekiplere haber verdik. Araçta bulunanlardan biri ses veriyordu, diğeri ses vermiyordu. Araçta iki kişi vardı" dedi.

        *Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Esenler
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den kritik açıklama! 2024'ün ilk gününde 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 2024'ün ilk gününde 4 bölgede sağanak!
        Yeni yılın ilk bebeği
        Yeni yılın ilk bebeği
        Türkiye 2024'e böyle girdi
        Türkiye 2024'e böyle girdi
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
        Dünya'dan 2024'e merhaba
        Dünya'dan 2024'e merhaba
        Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
        Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
        2023'e iz bırakan futbolcular
        2023'e iz bırakan futbolcular
        Ceylan'dan Demirkubuz'a: "Sana gönderme yok"
        Ceylan'dan Demirkubuz'a: "Sana gönderme yok"
        Genç kadın 4. kattan düştü
        Genç kadın 4. kattan düştü
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Kayınpederini ve kayınvalidesini yaralayıp canına kıydı
        Kayınpederini ve kayınvalidesini yaralayıp canına kıydı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler