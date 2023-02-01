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AA

Esenler'de trafik kazasına işlem yapan emniyet aracına otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 polis memuru yaralandı. TEM Otoyolu Esenler mevkisinde Edirne istikametinde seyreden Ferdi Ağdaş (43) yönetimindeki otomobil tek taraflı kaza yaptı. Olay yerine sevk edilen emniyet görevlilerinin kaza işlemlerini yaptığı sırada aynı yönde seyreden Berivan Y'nin kullandığı otomobil, ilk olarak Ağdaş'ın aracına daha sonra polis ekibinin aracına çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ AA'nın haberine göre; yaralanan Ağdaş ve bir polis memuru hastaneye kaldırıldı. Ferdi Ağdaş, hastanede hayatını kaybederken polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.