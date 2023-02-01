Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Esenler TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 polis yaralandı

İstanbul Esenler'de trafik kazasına işlem yapan polis aracına, başka bir otomobil çarptı. TEM Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi öldü, 1 polis memuru yaralandı, ekipler kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı

Esenler TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 polis yaralandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Esenler'de trafik kazasına işlem yapan emniyet aracına otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 polis memuru yaralandı.

TEM Otoyolu Esenler mevkisinde Edirne istikametinde seyreden Ferdi Ağdaş (43) yönetimindeki otomobil tek taraflı kaza yaptı. Olay yerine sevk edilen emniyet görevlilerinin kaza işlemlerini yaptığı sırada aynı yönde seyreden Berivan Y'nin kullandığı otomobil, ilk olarak Ağdaş'ın aracına daha sonra polis ekibinin aracına çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

AA'nın haberine göre; yaralanan Ağdaş ve bir polis memuru hastaneye kaldırıldı. Ferdi Ağdaş, hastanede hayatını kaybederken polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Kazanın ardından Berivan Y. olay yerinden kaçtı, otomobilde bulunan bir kadın ise gözaltına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan TEM Otoyolu Edirne istikameti, ekiplerin çalışmalarını tamamlamalarının ardından yeniden açıldı. Polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
GÜNDEM Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
DONACAĞIZ! Son dakika: Meteoroloji uyardı! Kar ve sağanak yağmur var - Hava durumu
GÜNDEM Meteoroloji uyardı! Kar ve sağanak yağmur var
Hatay'da 3 ilçede etkili sağanak
GÜNDEM Hatay'da 3 ilçede etkili sağanak
EYT EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2023: EYT banka promosyonu ne kadar, hangi banka kaç TL emekli promosyonu veriyor?
GÜNDEM EYT'lilere banka promosyon fırsatı!
EYT EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI: 2023 SSK, BAĞ-KUR ile SGK 4A, 4B, 4C EYT maaş hesaplama nasıl yapılır?
GÜNDEM EYT emekli maaşı hesaplama robotu
Bilecik'te yüksek gerilim direğine tırmanış, ölümle bitti!
GÜNDEM Yüksek gerilim direğine tırmanış, ölümle bitti!
Nevşehir'de yangına müdahale ederken devrilen itfaiye aracındaki personel yaralandı
GÜNDEM Yangına giden itfaiye aracı devrildi
Jandarma astsubay başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Jandarma astsubay başvuru sonuçları açıklanıyor!
BİLSEM öğretmen atama kılavuzu yayınlandı! 2023 BİLSEM öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?
GÜNDEM BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayınlandı!
İOKBS bursu ödeme tarihleri: 2023 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, bursluluk parası hangi gün yatacak, burs ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM 2023 İOKBS bursu ödeme tarihleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.