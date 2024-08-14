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        Haberler Gündem İstanbul Esenyurt Belediyesi'nden ücretsiz hasta nakli | Son dakika haberleri

        Esenyurt Belediyesi'nden ücretsiz "Hasta Nakil Ambulans Hizmeti"

        İstanbul'un Esenyurt Belediyesi, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik "Hasta Nakil Ambulans Hizmeti" sunuyor. Ambulans desteğine ihtiyaç duyan hastalar ücretsiz olarak götürüldükleri hastanelerdeki tedavilerinin ardından yeniden evlerine getiriliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 17:46 Güncelleme: 14.08.2024 - 17:46
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        Esenyurt Belediyesi'nden ücretsiz hasta nakli
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        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in başlattığı çalışma ile Engelliler Koordinasyon Şefliği'ne bağlı ekipler, hastaneye gitme imkânı olmayan yaşlı ve engelli vatandaşları tam donanımlı ambulanslarla sağlık kuruluşlarına ulaştırıyor.

        Hastanede tedavileri tamamlanan ve taburcu olan hastalar ise yeniden hastanelerden alınarak evlerine getiriliyor.

        Ayda yaklaşık 598 hastaya ambulans hizmeti veren birim, yılda 8 bin hastanın hastanelere ulaşımını sağlamayı hedefliyor.

        Belediye'nin "Hasta Nakil Ambulans Hizmeti"nden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'e teşekkürlerini iletti.

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        #yerel haberler
        #istanbul
        #Esenyurt
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