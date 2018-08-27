Esenyurt'ta eşinden gördüğü şiddet nedeniyle sığınma evine yerleşen Ergül İsenç ile annesi Ayşe Öksüzömer'i önce bıçakla yaralayan sonrada pompalı tüfekle ateş eden Hüseyin İsenç gözaltına alındı. Zanlının ateş açma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; Esenyurt'ta sabah saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, 41 yaşındaki inşaat işçisi Hüseyin İsenç takip ettiği eşi Ergül İsenç ile annesi Ayşe Öksüzömer'e bıçakla saldırdı.

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında 2 kadını bıçakla ağır yaralayan Hüseyin İsenç pompalı tüfekle de ateş ederek olay yerinden kaçtı.



İKİ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Aldıkları bıçak ve kurşun yaralarıyla ağır yaralanan Ergün İsenç ile annesi Ayşe Öksüzömer hastaneye kaldırıldı.

DEHŞET SAÇAN KOCA YAKALANDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Hüseyin İsenç'i kısa bir sürede yakaladı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olay yerinde yapılan incelemelerde, Hüseyin İsenç'in eşi ve kayınvalidesine yönelik silahla ateş açma ve olay yerinden kaçma anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

ŞİDDET NEDENİYLE KADIN SIĞINMA EVİNE YERLEŞMİŞ

Ergün İsenç'in bayramdan önce eşinden gördüğü şiddet nedeniyle kadın sığınma evine yerleştiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ