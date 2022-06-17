Esenyurt'ta yürek yakan ölüm! 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt'un Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı.

Annesinin sağlık ocağına giderek evde tek başına bıraktığı 2 yaşındaki İkranur Yeter, 3'üncü kattaki apartman dairelerinin penceresine çıktı. Pencereden sarkan küçük kız, bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.

KÜÇÜK KIZIN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından İkranur'u hastaneye kaldırdı. DHA'nın haberine göre; yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük kız, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

Yeter'in düştüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

* Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.