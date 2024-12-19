Esenyurt'ta "evde kişisel bakım" hizmeti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde belediye tarafından dezavantajlı bireylere yönelik, "engelli aracı park yeri" ve "evde kuaför ve kişisel bakım" hizmeti veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların talebi üzerine engellilerin araçlarını rahat bir şekilde park edebilmesi için evlerinin önüne "engelli aracı park yeri" işareti çiziliyor.

Bu sayede dezavantajlı bireylerin evlerine erişiminde yaşadığı sorunlara çözüm sunuluyor.